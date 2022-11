Africa: New Date Confirmed for TotalEnergies CAF Interclubs Group Stage Draw

The Group Stage draw for the 2022/23 TotalEnergies CAF Champions League and Confederation Cup will be conducted on Monday 12 December 2022 in Cairo, Egypt.

The TotalEnergies CAF Confederation Cup will be live from 13h00 (11h00 GMT) followed by TotalEnergies CAF Champions League at 14h00 (12h00 GMT).

Both draws will be live on CAF digital platforms and also CAF TV partners.

TotalEnergies CAF Champions League Group Stage - Qualified teams

Al Ahly (Egypt), Al Hilal (Sudan), Al Merrikh SC (Sudan), Atletico Petroleos (Angola), Coton Sport (Cameroon), CR Belouizdad (Algeria) Esperance Tunis (Tunisia), Horoya (Guinea), JS Kabylie (Algeria), Mamelodi Sundowns (South Africa), Raja CA (Morocco), Simba SC (Tanzania), Vipers SC (Uganda), Wydad AC (Morocco), Zamalek (Egypt), AS Vita Club (DR Congo)

TotalEnergies CAF Confederation Cup Group Stage - Qualified teams

ASKO de Kara (Togo), DC Motema Pembe (DR Congo), Pyramids FC (Egypt), Rivers United (Nigeria), Al Akhdar SC (Libya), Diables Noirs (Congo), TP Mazembe (DR Congo), ASFAR Club (Morocco), FC Saint Éloi Lupopo (DR Congo), US Monastir (Tunisia), AS Real Bamako (Mali), Future FC (Egypt), USM Alger (Algeria), Asec Mimosas (Côte d'Ivoire), Marumo Gallants (South Africa), Young Africans (Tanzania).