Tunisia: 2023 Afrocan Qualifiers (Zone 1) - Tunisia's Squad Announced

Tunis/Tunisia — National basketball coach Erman Kunter revealed the list of the 14 players to play in the 2023 AfroCan Zone 1 Qualifiers, to be hosted in Algeria on June 23-25.

Here follows the list:

Jawher Jaouadi, Fares Saada and Fares Euchi (C Africain), Mohamed Mortadha Ben Taher (ES Radésien), Achref Gannouni (ES Sahel), Béchir Ben Yahia (JS Manazeh), Skander Berrached (Stade Nabeulien), Ahmed Addami, Oussama Marnaoui, Firas Hayani, Houssem Mhamli and Amrou Bouallègue (US Monastir), Yanis Pejoux (Boulazac Basket Dordogne-Pro B) and Yassine Toumo (USA).

Tunisia will take on Algeria and Libya in these qualifiers.