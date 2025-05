Mozambique/Botswana: En, Fr, PR - Mozambique, Botswana Win At Cosafa U17 Girls' Championship

Mozambique and Botswana were the big winners on the third day of the COSAFA Under-17 Girls' Championship that is being staged in Windhoek, Namibia, both recording what could be crucial victories.

Mozambique secured a big 11-0 victory over Mauritius that gives them a chance of being the best runner-up in in the group phase. They could yet finish top if Mauritius pull off a shock win over Zambia on Tuesday.

Jessica Andicene netted a hattrick for the Mozambicans, who had nine different scorers, though one of those was Mauritius defender Abellia Armance, who put the ball into her own net.

It was a commanding performance from the Mozambicans, who had lost their opener 4-0 to defending champions Zambia on Saturday.

Botswana completed a comfortable 3-0 Group C victory over Zimbabwe, who were playing their first game in the tournament.

Hope Lesotlo netted a brace for Botswana, the first from the penalty-spot and the second a wonderful long-range finish as she caught the Zimbabwe goalkeeper off her line.

Gorata Kgotle added the third for her side in what was a comprehensive win in the end.

Botswana were edged 1-0 by Lesotho in their first game on Sunday in what could yet be a tight pool if Zimbabwe beat Lesotho in their final game on Wednesday.

The action continues in Tuesday as Zambia take on Mauritius (12h00 local time / 10h00 GMT) in the final game in Group B.

The Zambians will be looking to join Malawi in the semi-finals after the latetr qualified from Group A on Sunday.

The second game on Tuesday sees hosts Namibia and Comoros clash as they both seek a big win to keep them in contention for the best runner-up spot. That game is at 15h00 local time / 13h00 GMT.

All matches at the 2025 COSAFA Under-17 Girls' Championship are streamed live on FIFA+. You can also view the full fixture list here.

2025 COSAFA UNDER-17 GIRL' CHAMPIONSHIP STATISTICS

MONDAY'S RESULTS

Group B

Mozambique 11 (Tennyson 6', Houana 18', Fernando 37', Luckubary 45+', Armance 62'og, Bila 68', Nassone 73', Andicene 84' 90', 90', Zavale 86') Mauritius 0

Group C

Botswana 3 (Lesotlo 35'pen, 59', Kgotle 66') Zimbabwe 0

TUESDAY'S FIXTURES

Group B

12h00 CAT (10h00 GMT): Zambia vs Mauritius - Hage Geingob Stadium

Group A

15h00 CAT (13h00 GMT): Namibia vs Comoros - Hage Geingob Stadium

GROUP STANDINGS

GROUP A P W D L GF GA GD PTS

Malawi (Q) 2 2 0 0 9 0 9 6

Namibia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Comoros 1 0 0 1 0 6 -6 0

GROUP B P W D L GF GA GD PTS

Zambia 1 1 0 0 4 0 4 3*

Mozambique 2 1 0 1 11 4 7 3*

Mauritius 1 0 0 1 0 11 -11 0

* Zambia are above Mozambique on the head-to-head rule

GROUP C P W D L GF GA GD PTS

Lesotho 1 1 0 0 1 0 1 3*

Botswana 2 1 0 1 3 1 2 3*

Zimbabwe 1 0 0 1 0 3 -3 0

* Lesotho are above Botswana on the head-to-head rule

TOURNAMENT STATS

Matches Played: 6

Goals scored: 28

Biggest victory: Mozambique 11 Mauritius 0 (Group B, May 12)

Most goals in a game: 11 - Mozambique 11 Mauritius 0 (Group B, May 12)

GOALSCORERS

4 goals - Faluna Umali (Malawi)

3 - Jessica Andicene (Mozambique)

2 - Hope Lesotlo (Botswana), Alinafe Nyirenda (Malawi), Ruth Mukoma (Zambia)

1 - Yumna Bila (Mozambique), Edite Fernando (Mozambique), Fatima Houana (Mozambique), Natasha Kasema (Zambia), Gorata Kgotle (Botswana), Sunila Luckubary (Mozambique), Thato Molete (Lesotho), Precious Mwape (Zambia), Cecilia Mzima (Malawi), Thandy Nassone (Mozambique), Ethel Tambala (Malawi), Victoria Tennyson (Mozambique), Yolanda Zavale (Mozambique)

Own goals - Abellia Armance (Mauritius), Uakatavisa Tjihiku (Namibia)

Festival du Mozambique, le Botswana se rachète

La troisième journée de l'édition 2025 de la COSAFA U17 Girl's Championship a été prolifique en buts. Elle a notamment vu le Mozambique s'imposer facilement devant Maurice (11-0) et le Botswana s'offrir le scalp du Zimbabwe qui a manqué ses débuts. Les Botswanaises se sont imposées 3-0.

Séchement battu, les Zimbabwéennes se retrouvent désormais dernier du groupe C. Il leur faudra un miracle pour passer au prochain tour. Elles ont pourtant offert de la résistance en début de match mais Lesotlo a très vite permis au Botswana de s'affirmer. Elle a ouvert le score dès la 35e minute sur pénalty. Elle donnera ensuite plus de relief au score à l'heure de jeu en profitant d'un moment d'égarement de la défense adverse. Kgotle assurera définitivement les trois points de la victoire en inscrivant le troisième but de la partie à la 66eminute.

Maurice n'a pas existé face à une formation du Mozambique qui voulait se rattraper après sa défaite contre la Zambie samedi (4-0). Dès l'entame, les Mozambicaines ont mis le pied sur l'accélérateur et Tennyson a ouvert le score à la 6e minute. Houana, Fernando et Luckubary feront le break avant la mi-temps alors qu'au retour des vestiaires, Armance marquera un but contre son camp. En fin de rencontre Andicene inscrire un triplé. Elle n'aura eu besoin que de dix minutes pour réaliser ce festival.

La Zambie a l'occasion de valider son billet pour le dernier carré et de poursuivre sa quête d'un deuxième titre d'affilé ce mardi lorsque ses représentantes affronteront Maurice à 12h. Les Zambiennes, victorieuses pour leur entrée en lice samedi contre le Mozambique (4-0) partent bien évidemment favorites contre une équipe mauricienne peu inspirée mardi. En effet, les quadricolores ont été largement battus contre les Mozambicaines et les organismes ont beaucoup souffert dans ce match. Rappelons que la Zambie avait battu Maurice 10-0 au mois de décembre.

Dans l'autre match, la Namibie croise le fer avec les Comores. Les deux formations n'ont pas été inspirées au cours de leur première sortie et ont toutes les deux subi un revers contre le Malawi. Ainsi, ni les Namibiennes et encore moins les Comoriennes ne termineront en tête du groupe. Elles peuvent néanmoins prétendre finir meilleur deuxième mais cela dépendra de leur résultat ce mardi.

Moçambique goleia (11-0) e está a um pé das "meias"!

Depois da derrota na jornada inaugural frente à Zâmbia por expressivos 4-0, a selecção feminina sub-17 de Moçambique deu uma resposta categórica ao golear a sua similar das Maurícias por contundentes 11-0, na segunda jornada do Grupo B do Campeonato da categoria. O encontro, disputado no Estádio Hage Geingob, na capital namibiana, foi marcado por uma avalanche de golos da equipa moçambicana, que mostrou uma superioridade inquestionável ao longo dos 90 minutos.

Os golos de Moçambique começaram cedo, com a atacante Victória Tennyson a abrir o marcador aos 6 minutos. Seguiram-se Houana aos 18', Edite aos 37', e Luckubary a fechar a primeira parte com um golo nos descontos. Já na segunda metade, o domínio foi ainda mais expressivo, com um autogolo de Armance aos 62', Yumna a marcar aos 68', Thandy aos 73' e Yolanda aos 86'. Jéssica Andicene, em grande forma, fechou a contagem com um "hat-trick" nos minutos finais (84', 90' e 90+3'), desempenho que lhe valeu a distinção de melhor jogadora em campo.

Com esta vitória expressiva, Moçambique soma agora três pontos, igualando a Zâmbia na classificação do Grupo B, mas com um jogo a mais. A liderança do grupo será decidida na próxima jornada, quando a Zâmbia enfrentar as Maurícias.

Com Moçambique e Zâmbia empatados com três pontos, o jogo entre Zâmbia e Maurícias será determinante. Caso a Zâmbia vença, garantiria automaticamente o primeiro lugar do grupo devido ao confronto directo favorável frente a Moçambique (4-0). Moçambique, por sua vez, dependeria de ser a melhor segunda classificada. Para isso, seria crucial que as suas estatísticas (golos marcados, sofridos e diferença de golos) superassem as das equipas que ficarem em segundo nos outros grupos.

Close Sign up for free AllAfrica Newsletters Get the latest in African news delivered straight to your inbox Top Headlines Mozambique Women Soccer By submitting above, you agree to our privacy policy. Success! Almost finished... We need to confirm your email address. To complete the process, please follow the instructions in the email we just sent you. Error! Error! There was a problem processing your submission. Please try again later.

Se a Zâmbia não vencer as Maurícias, Moçambique poderá assegurar o primeiro lugar do grupo, dependendo da diferença de golos. A goleada de 11-0 colocou a selecção moçambicana numa posição vantajosa em termos de diferença de golos (+7), o que aumenta as suas chances de qualificação como melhor segunda classificada, caso não vença o grupo.

Quem também venceu hoje foi Botswana, integrante do Grupo A, que derrotou Zimbabwe por 3-0.

A segunda jornada do Campeonato Feminino Sub-17 da COSAFA 2025 promete emoções fortes, com dois jogos decisivos marcados para o dia 13 de maio no Estádio Hage Geingob, em Windhoek, capital da Namíbia.

No Grupo B, a Zâmbia enfrenta as Maurícias às 12h00, num encontro que poderá definir o desfecho desta série. A Zâmbia, que venceu Moçambique por expressivos 4-0 na estreia, entra como favorita frente a uma equipa das Maurícias que foi goleada por 11-0 na última partida. As zambianas sabem que uma vitória neste confronto não só garante o primeiro lugar do grupo como também um apuramento directo para as meias-finais. Por outro lado, as insulares, que ainda não pontuaram e têm a pior defesa da competição até agora, procuram recuperar a moral e surpreender as adversárias. A tarefa, no entanto, será árdua, dado o poderio ofensivo demonstrado pela Zâmbia no primeiro jogo.

No Grupo A, amanhã, às 15h00, a anfitriã Namíbia defronta as Comores num jogo decisivo para ambas as equipas, que ainda não pontuaram na competição. Este confronto representa a última oportunidade para as duas selecções se manterem na luta pelo segundo lugar do grupo, embora as suas chances de apuramento como melhor segunda classificada sejam reduzidas devido ao saldo negativo de golos