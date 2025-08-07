Africa: Get Fixtures, Results, Dates & Kickoff Times of TotalEnergies CHAN 2024

The 2024 edition of the TotalEnergies African Nations Championship (CHAN) has kicked off in East Africa. Get the full schedule - fixtures, results, dates, kickoff times and more.
Group matches in the host cities of Kenya, Tanzania and Uganda will run from 3 to 25 August 2024, followed by knockout stages culminating in the final on 30 August.
Fans can now follow their teams' journey through the group stage by checking the comprehensive match schedule below.
Each fixture includes the date, kickoff time, match, venue, and group. Below is the full schedule.
Remember all times are local:
🗓️ Full Fixture List (Chronological Order)
Saturday, 2 August 2025
- 20:00 - Tanzania 2-0 Burkina Faso - Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
Sunday, 3 August 2025
- 15:00 - Kenya 1-0 DR Congo - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
- 18:00 - Morocco 2-0 Angola - Nyayo Stadium, Nairobi (Group A)
- 20:00 - Madagascar 0-0 Mauritania - Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
Monday, 4 August 2025
- 17:00 - Niger 0-1 Guinea - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
- 20:00 - Uganda 0-3 Algeria - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
Tuesday, 5 August 2025
- 17:00 - Congo 1-1 Sudan - Amaan Stadium, Zanzibar (Group D)
- 20:00 - Senegal 1-0 Nigeria - Amaan Stadium, Zanzibar (Group D)
Wednesday, 6 August 2025
- 17:00 - Burkina Faso vs CAR - Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
- 20:00 - Mauritania vs Tanzania - Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
Thursday, 7 August 2025
- 16:00 - DR Congo vs Zambia - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
- 19:00 - Angola vs Kenya - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
Friday, 8 August 2025
- 17:00 - Algeria vs South Africa - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
- 20:00 - Guinea vs Uganda - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
Saturday, 9 August 2025
- 17:00 - CAR vs Mauritania - Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
- 20:00 - Tanzania vs Madagascar - Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
Sunday, 10 August 2025
- 15:00 - Kenya vs Morocco - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
- 18:00 - Zambia vs Angola - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
Monday, 11 August 2025
- 17:00 - South Africa vs Guinea - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
- 20:00 - Uganda vs Niger - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
Tuesday, 12 August 2025
- 17:00 - Senegal vs Congo - Amaan Stadium, Zanzibar (Group D)
- 20:00 - Sudan vs Nigeria - Amaan Stadium, Zanzibar (Group D)
Wednesday, 13 August 2025
- 17:00 - Madagascar vs CAR - Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
- 20:00 - Mauritania vs Burkina Faso - Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
Thursday, 14 August 2025
- 17:00 - Morocco vs Zambia - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
- 20:00 - Angola vs DR Congo - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
Friday, 15 August 2025
- 17:00 - Guinea vs Algeria - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
- 20:00 - Niger vs South Africa - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
Saturday, 16 August 2025
- 20:00 - Burkina Faso vs Madagascar - Amaan Stadium, Zanzibar (Group B)
- 20:00 - CAR vs Tanzania - Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group B)
Sunday, 17 August 2025
- 17:00 - DR Congo vs Morocco - Nyayo Stadium, Nairobi (Group A)
- 20:00 - Zambia vs Kenya - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi (Group A)
Monday, 18 August 2025
- 20:00 - Algeria vs Niger - Nyayo Stadium, Nairobi (Group C)
- 20:00 - South Africa vs Uganda - Mandela National Stadium, Kampala (Group C)
Tuesday, 19 August 2025
- 20:00 - Sudan vs Senegal - Amaan Stadium, Zanzibar (Group D)
- 20:00 - Nigeria vs Congo - Benjamin Mkapa Stadium, Dar es Salaam (Group D)
Friday, 22 August 2025
- 17:00 - Quarter-final 1 - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi
- 20:00 - Quarter-final 2 - Benjamin Mkapa Stadium
Saturday, 23 August 2025
- 17:00 - Quarter-final 3 - Amaan Stadium
- 20:00 - Quarter-final 4 - Mandela National Stadium
Wednesday, 26 August 2025
- 17:30 - Semi-final 1 - Benjamin Mkapa Stadium
- 20:30 - Semi-final 2 - Mandela National Stadium
Friday, 29 August 2024
- 18:00 - Third-place playoff - Mandela National Stadium
Saturday, 30 August 2024
- 18:00 - Final - Moi Sports Centre Kasarani, Nairobi