Africa: Bollywood au Service d'une Île Maurice SANs Cancer

La 11e édition du SBI Ltd Miss-Mr-Mrs India Worldwide Mauritius 2025 a été lancée en grande pompe, le samedi 9 août, au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), dans le cadre de la 24e édition du Mauritius Shopping Festival. Cet événement annuel, organisé en collaboration avec la Life Insurance Corporation (LIC), s'inscrit sous le thème évocateur «Pour une Île Maurice sans cancers» et soutient les campagnes de sensibilisation de la Cancer Association of Mauritius (CANMA).

Le coup d'envoi de la compétition a été donné à travers le Talent Show «The Book of Bollywood - Tales of Talent», inspiré du spectacle «The Book of Bollywood - The Musical». Sous la direction artistique du chorégraphe international Sashin Kandhai, ce show a transporté le public dans l'univers flamboyant du cinéma indien, rendant hommage à ses grandes icônes. La soirée s'est ouverte sur un vibrant Rajasthani Folk Dance avant d'enchaîner sur une série de numéros narratifs, présentés par les animateurs Nishi Singh, Sashin Kandhai et Anupam Jain, retraçant l'évolution du cinéma indien à travers trois tableaux choisis : Tales of Ancient Kingdom, Tales of Eternal Love et Tales of Past in the Present.

Ce premier challenge, comptant pour 25 % dans l'évaluation globale, a permis de dévoiler les 25 finalistes de l'édition 2025. Treize jeunes femmes, sept hommes et cinq candidates mariées se sont présentés au public à travers des performances inspirées de l'univers bollywoodien. Parmi elles, on retrouve des étudiantes de l'université de Maurice, telles que Nidhi Dhunputh, Bhavini Ramdharee ou encore Yootika Devo Soobhujun, mais aussi des professionnelles déjà établies comme Geshna Dookheea, graphic designer, Niharika Essoo, avocate, et Mageshwaree Sreepaul, program coordinator à la MBC. Les autres candidates, issues des domaines du marketing, du droit, de la mode ou encore de l'entrepreneuriat, incarnent toutes le slogan «Beauty with a Noble Purpose».

Campagnes de sensibilisation

Chez les hommes, on retrouve l'ingénieur Akheelesh Hurnauth, l'anesthésiste Issarsing, l'entrepreneur agricole Adarsh Khemrajsing, le jeune avocat Nitesh Kissoon, mais aussi le yoga instructor Prakash Neerunjun, le marketeur Manish Ramessur et le benjamin de la catégorie, l'étudiant Danish Usman. Du côté des candidates mariées, le panel réunit des profils variés : la banquière Vidoushi Aproob, la Dr Olga Purryag, praticienne médicale, l'agent de santé Rooma Nundah, la banquière Urvashi Ramdeen et l'éducatrice Diya Teeluck Seeruthen.

Le jury, composé de Neelam Singh, Gaurab Kumar Roy et Sashi Dookun, a eu la lourde tâche d'évaluer les prestations des finalistes devant un parterre d'invités d'honneur, dont Barlen Vyapooree, ancien président de la République, et Narendra Kumar Jain de Rajasthan Works Ltd, organisateur du Mauritius Shopping Festival. Pour Raj Ramrachia, Chairman de Miss India Worldwide Mauritius Ltd, cette soirée a été «une célébration haute en couleur qui a sublimé le talent de nos finalistes et célébré l'âme de Bollywood», rappelant que l'objectif demeure «de faire de Maurice un pays sans cancers grâce aux campagnes de sensibilisation menées avec la CANMA et nos partenaires».

Depuis le mois de mars, les finalistes bénéficient de formations encadrées par des oncologues, psychologues et autres professionnels de santé afin de devenir de véritables ambassadeurs de la prévention. Leur mission s'étendra au-delà des scènes, puisqu'ils interviendront dans des écoles, entreprises, centres sociaux et centres commerciaux à travers l'île pour porter un message essentiel : le cancer est curable s'il est détecté tôt.

La suite de la compétition s'annonce riche en rendez-vous. Le 27 septembre se tiendra la Cancer Campaign Competition au Gymkhana Club de Vacoas. Le 25 octobre, le public découvrira la version intégrale de The Book of Bollywood - The Musical à l'Indira Gandhi Centre for Indian Culture à Phoenix. Enfin, la grande finale de Miss Mr-Mrs India Worldwide Mauritius 2025 est prévue le 8 novembre, moment où seront sacrés les ambassadeurs et ambassadrices d'une île unie contre le cancer.