Africa: TotalEnergies CAF Men of the Match

Find all the TotalEnergies CAF Men of the Match from the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Morocco 2025.
December 22, 2025 - Agadir - Grand Stade d'Agadir
Match 4: Egypt vs ZimbabweOmar Marmoush - Forward (Egypt)
Décembre 22, 2025 - Marrakesh - Grande Stade de MarrakechMatch 3 : South Africa - AngolaLyle Foster - Forward (South Africa)
December 22, 2025 - Casablanca - Mohammed V Stadium
Match 2: Mali - Zambia
Lassine Sinayoko - Striker (Mali)
December 21, 2025 - Rabat - Stade Moulay Abdellah
Match 1: Morocco vs Comoros
Brahim Díaz - Forward (Morocco)