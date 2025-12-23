Africa: TotalEnergies CAF Men of the Match

22 December 2025
Confederation of African Football (Giza)

Find all the TotalEnergies CAF Men of the Match from the TotalEnergies Africa Cup of Nations, Morocco 2025.

December 22, 2025 - Agadir - Grand Stade d'Agadir

Match 4: Egypt vs ZimbabweOmar Marmoush - Forward (Egypt)

Décembre 22, 2025 - Marrakesh - Grande Stade de MarrakechMatch 3 : South Africa - AngolaLyle Foster - Forward (South Africa)

December 22, 2025 - Casablanca - Mohammed V Stadium

Match 2: Mali - Zambia

Lassine Sinayoko - Striker (Mali)

December 21, 2025 - Rabat - Stade Moulay Abdellah

Match 1: Morocco vs Comoros

Brahim Díaz - Forward (Morocco)

