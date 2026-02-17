Southern Africa: Hollywoodbets Cosafa Women's Championship 2025 Set for Lift-Off

The HOLLYWOODBETS COSAFA Women's Championship 2025 kicks off in Polokwane on Wednesday, bringing together 11 teams for what promises to be a highly competitive regional championship just ahead of the TotalEnergies CAF Women's Africa Cup of Nations (WAFCON) that starts next month.

The 13th edition of the tournament will again serve as a major platform for the women's game in the region and a timely test for several sides with bigger continental objectives ahead, with the final to be played on March 1.

Only the three pool winners and the best runner-up will advance to the semi-finals, a format that leaves little margin for error, especially in the three-team Group C where every match carries extra weight.

Matches will be streamed live globally on FIFA+ and COSAFA's YouTube channel, ensuring supporters across the world can follow every key moment as the chase for semi-final places intensifies.

The opening day sets the tone immediately, with Lesotho meeting Angola at the Old Peter Mokaba Stadium (kick-off 12h00 CAT; 10h00 GMT) before hosts South Africa face Malawi at the same venue at 15h00 CAT (13h00 GMT), as early points could prove pivotal in the race for first place and the best runner-up position.

South Africa remains the competition's most successful nation with seven titles, but they have not lifted the trophy since 2020 and will be eager to change that on home soil.

Malawi, meanwhile, continue an upward trajectory after emerging as champions in 2023 and will see this tournament as another chance to measure themselves against the region's elite.

Both sides have qualified for the TotalEnergies CAF WAFCON, along with two-time HOLLYWOODBETS COSAFA Women's Championship winners Zambia.

The defending champion Copper Queens arrive in Polokwane with confidence after their dramatic penalty-shootout win over South Africa in the 2024 final, and their presence adds extra edge to a Group B that also includes Botswana, Eswatini and Zimbabwe.

Group C brings a different kind of intrigue, featuring Mozambique, Namibia and Madagascar, three sides capable of making a run if they hit form early.

Across the tournament, fans can also look out for the next breakout performer, with this competition helping to launch players to global fame in the past.

The likes of South Africa's Thembi Kgatlana, Barbra Banda from Zambia and the Chawinga sisters from Malawi have all used the HOLLYWOODBETS COSAFA Women's Championship to raise their profile in the early years.

"The HOLLYWOODBETS COSAFA Women's Championship is a powerful reflection of how far women's football in the region has come, and we're proud to play a role in that journey," says Morgan Shandu, Head of Operations at HOLLYWOODBETS.

"The championship provides a vital competitive platform for teams to uncover new stars and elevate the women's game to the next level. Our commitment goes beyond sponsorship, it's about investing in the growth, visibility, and long-term sustainability of women's football at every level."

For South Africa, Zambia and Malawi, the tournament will provide vital preparation for their TotalEnergies CAF WAFCON 2026 campaigns, with the continental finals scheduled to take place from March 17 to April 3.

The TotalEnergies CAF WAFCON 2026 is a vital tournament, as the four semi-finalists will automatically secure qualification for the 2027 FIFA Women's World Cup in Brazil.

But beyond that, the HOLLYWOODBETS COSAFA Women's Championship 2025 will be another exciting instalment of a competition that has captured the imagination of fans across the region since it was first played in 2002.

There is no doubt that this tournament, along with the regular staging of other COSAFA women's and girls' competitions, has been a catalyst for the success of national teams from the region.

Choc des favoris dès l'ouvertureLe coup d'envoi de l'édition 2025 du HOLLYWOODBETS COSAFA Women's Championship sera donné ce mercredi à Polokwane, en Afrique du Sud. Onze nations de la région australe s'affronteront pour décrocher le prestigieux trophée dans un tournoi qui s'annonce riche en duels de haut niveau.

La compétition débutera au Old Peter Mokaba Stadium, qui accueillera les trois premières journées. À partir de samedi, l'action se déplacera au Seshego Stadium. Enfin, les phases finales (demi-finales, match pour la troisième place et finale) se dérouleront dans l'écrin prestigieux du New Peter Mokaba Stadium, un stade construit pour la Coupe du Monde 2010.

Les hostilités lancées ce mercredi verront le Lesotho affronter l'Angola (12h00 CAT). Mais tous les regards seront tournés vers l'affiche de 15h00 : l'Afrique du Sud, pays hôte et recordwoman de titres (7), défiera le Malawi, champion en titre (2023). Pour ces deux nations, ce tournoi sert de préparation cruciale pour la Coupe d'Afrique des Nations (WAFCON) prévue le mois prochain.

La poule B promet des étincelles avec la Zambie, tenante du titre, qui devra se défaire du Botswana, du Zimbabwe et d'Eswatini. Les Zambiennes entament leur parcours contre le Botswana, un adversaire coriace qui les avait battues en 2020 et qui reste sur deux matchs nuls consécutifs face aux "Copper Queens".

Avec seulement trois équipes -- la Namibie, Madagascar et le Mozambique -- la marge d'erreur sera quasi nulle dans le Groupe C. Ces formations ne se sont pas affrontées récemment, ce qui rend l'issue de cette poule particulièrement imprévisible. Le premier choc opposera la Namibie au Mozambique ce vendredi.

La phase à élimination directe débutera le vendredi 27 février au New Peter Mokaba Stadium. Les demi-finales s'ouvriront à 12h00 avec une confrontation entre le vainqueur du Groupe B et celui du Groupe C. À 15h00, le premier du Groupe A affrontera le meilleur deuxième des trois poules (sous réserve que ce dernier ne soit pas issu du Groupe A).

Après une journée de repos le samedi 28 février, le tournoi rendra son verdict le dimanche 1er mars. La petite finale pour la troisième place se jouera à 12h00, suivie de la grande finale à 15h00, où sera couronnée la nation championne de l'édition 2025.

Pour les supporters ne pouvant se rendre à Polokwane, l'intégralité des rencontres sera diffusée en direct sur la plateforme FIFA+ ainsi que sur la chaîne YouTube officielle de la COSAFA.

Au-delà du trophée régional, cette compétition représente une préparation vitale pour l'Afrique du Sud, la Zambie et le Malawi. Ces trois nations utiliseront ce tournoi comme ultime test avant de s'envoler pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF (WAFCON), prévue du 17 mars au 3 avril 2026.

« Le HOLLYWOODBETS COSAFA Women's Championship témoigne du chemin parcouru par le football féminin dans la région, et nous sommes fiers d'y contribuer. Ce championnat offre une plateforme compétitive essentielle aux équipes pour révéler de nouveaux talents et propulser le football féminin vers de nouveaux sommets. Notre engagement va au-delà du simple parrainage : il s'agit d'investir dans la croissance, la visibilité et la pérennité du football féminin à tous les niveaux », a confié Morgan Shandu, directeur des opérations à Hollywoodbets.

Polokwane abre as portas ao "feminino" da COSAFAAmanhã, a cidade sul-africana de Polokwane transforma-se novamente no epicentro do futebol feminino da África Austral com o arranque da 13.ª edição do HOLLYWOODBETS Campeonato Feminino COSAFA 2026 , competição organizada pela COSAFA e que reúne 11 selecções da região sob o patrocínio oficial da Hollywoodbets.

A jornada inaugural, agendada para o Seshego Stadium, abre com o encontro entre Lesotho e Angola às 12h00, seguindo-se, às 15h00, o embate entre a anfitriã África do Sul e o Malawi, num duelo que promete intensidade e qualidade técnica no Grupo A. Na quinta-feira, 19 de Fevereiro, o Grupo B entra em cena com Eswatini a defrontar o Zimbabwe às 12h00, antes de a campeã em título Zâmbia medir forças com o Botswana às 15h00. Já na sexta-feira, 20 de Fevereiro, Moçambique estreia-se frente à Namíbia, às 15h00, no arranque da disputa do Grupo C, série reduzida onde cada ponto poderá revelar-se decisivo para o apuramento.

O regulamento mantém o modelo competitivo habitual: fase de grupos em sistema de todos contra todos, qualificando-se para as meias-finais os vencedores de cada grupo e o melhor segundo classificado. Em caso de igualdade pontual, os critérios oficiais de desempate -- diferença de golos, golos marcados e confronto directo -- determinarão a classificação final, garantindo rigor e transparência no processo.

Para além da vertente desportiva, a competição assume um papel estruturante no crescimento do futebol feminino regional. Morgan Shandu, Director das Operações da Hollywoodbets, sublinhou o compromisso da patrocinadora com a prova e com a evolução da modalidade: "HOLLYWOODBETS Campeonato Feminino COSAFA é um reflexo poderoso do quanto o futebol feminino na região evoluiu, e orgulhamo-nos de fazer parte dessa trajectória. O campeonato oferece uma plataforma competitiva vital para que as equipas revelem novas estrelas e elevem o futebol feminino ao próximo nível. O nosso compromisso vai além do patrocínio: trata-se de investir no crescimento, na visibilidade e na sustentabilidade a longo prazo do futebol feminino em todos os níveis."

As palavras do dirigente reforçam a dimensão estratégica do torneio, que se prolonga até 1 de Março, culminando com a final no Complexo Peter Mokaba. Mais do que um campeonato regional, o HOLLYWOODBETS Campeonato Feminino COSAFA 2026 afirma-se como palco de afirmação competitiva, vitrina de talento e motor de desenvolvimento do futebol feminino na África Austral, com Polokwane pronta para acolher mais uma edição marcada por ambição, qualidade e identidade regional.

À medida que a competição avança, Polokwane transformará os seus estádios -- incluindo o Seshego Stadium, o Old Peter Mokaba Stadium e o New Peter Mokaba Stadium -- em palcos de batalha para as ambições regionais. A expectativa é de que esta edição proporcione não só jogos de alto nível técnico, mas também uma atmosfera de apoio ao crescimento do futebol feminino, com transmissão global através de plataformas como FIFA+ e os canais oficiais da COSAFA.