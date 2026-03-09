Africa: Une Vie d'Impact Honorée : Bineta Diop reçoit le prix Women of Impact in Africa

Il est des moments dans l'histoire où une récompense signifie bien plus qu'un accomplissement individuel. Des moments où l'honneur décerné porte le poids de milliers de voix, la douleur de communautés brisées par les conflits, et le courage silencieux mais persistant de femmes qui ont refusé d'être effacées.

Ce 8 mars 2026 fut l'un de ces moments.

Au cœur de Lagos, au Nigeria, devant un public réuni par Arise News pour la Journée internationale des femmes, Bineta Diop a reçu le African Women Impact Award 2026. Lorsque son nom a été appelé, ce n'était pas simplement une femme qui s'avançait pour recevoir un trophée. C'étaient trois décennies de sacrifices, de luttes et de transformations qui étaient solennellement reconnues.

Trente ans. Un mouvement. Une femme.

Follow us on WhatsApp | LinkedIn for the latest headlines

L'année 2026 porte une signification profonde qu'aucune cérémonie ne pourrait pleinement contenir. Elle marque les 30 ans de Femmes Africa Solidarité (FAS), l'organisation que Bineta Diop a fondée et préside avec une conviction forte et déterminée : les femmes africaines ne doivent pas être reléguées aux marges de la paix et de la gouvernance, mais en être au cœur.

Lorsqu'elle a créé FAS en 1996, peu de personnes croyaient que les voix des femmes seraient un jour intégrées officiellement dans l'architecture de paix en Afrique. Les obstacles étaient immenses. Et pourtant, elle a construit.

Elle a construit avec les femmes déplacées par la guerre au Liberia et en Sierra Leone.

Il est des moments dans l'histoire où une récompense signifie bien plus qu'un accomplissement individuel. Des moments où l'honneur décerné porte le poids de milliers de voix, la douleur de communautés brisées par les conflits, et le courage silencieux mais persistant de femmes qui ont refusé d'être effacées.

Ce 8 mars 2026 fut l'un de ces moments.

Au cœur de Lagos, au Nigeria, devant un public réuni par Arise News pour la Journée internationale des femmes, Bineta Diop a reçu le African Women Impact Award 2026. Lorsque son nom a été appelé, ce n'était pas simplement une femme qui s'avançait pour recevoir un trophée. C'étaient trois décennies de sacrifices, de luttes et de transformations qui étaient solennellement reconnues.

Elle s'est assise aux côtés de femmes dans des camps de déplacés qui n'avaient ni chaussures, ni abri, ni certitude quant au lendemain. Et elle s'est tenue devant des chefs d'État, des instances des Nations Unies et des sommets de l'Union africaine pour exiger que ces réalités soient inscrites dans les lois, les politiques et dans l'architecture même de la paix.

Son plaidoyer a contribué à faire avancer la mise en œuvre du Protocole de Maputo, le cadre le plus complet en Afrique pour les droits des femmes, garantissant l'égalité, la dignité, la protection contre les violences et l'autonomie en matière de santé reproductive.

Elle a également porté la Convention de l'Union africaine pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles (AU-CEVAWG), adoptée en 2025, premier instrument juridique continental entièrement dédié à l'élimination de toutes les formes de violences contre les femmes et les filles, y compris dans l'espace numérique et dans les zones de conflit.

Ces textes ne sont pas de simples instruments juridiques.

Ce sont des lignes de vie.

Ils sont le fruit de décennies d'écoute, de plaidoyer, de négociation et du refus d'accepter que la sécurité des femmes reste une option.

Une décennie au cœur de l'architecture de paix africaine

Le leadership comme acte de partenariat

L'une des dimensions les plus puissantes, et souvent méconnues, du leadership de Bineta Diop est sa conviction profonde en la force du partenariat.

Sa vision n'a jamais été celle d'une réussite des femmes au détriment des hommes, ni en opposition à eux. Elle a construit un modèle de leadership où les hommes sont des alliés et non des adversaires, où la transformation est collective, et où le plein potentiel des sociétés ne se réalise que lorsque toutes les voix sont autour de la table.

À travers des programmes de renforcement des capacités à Dakar et des collaborations avec le Center for International Development de la Harvard Kennedy School, elle a formé des générations de jeunes leaders africains, femmes et hommes, capables de diriger avec empathie, équité et sens du service.

Sa philosophie a toujours été claire : le changement durable se construit ensemble.

Ce prix appartient à chaque femme africaine

Lorsque Bineta Diop a pris la parole après avoir reçu le African Women Impact Award 2026, elle a fait ce qu'elle a toujours fait : détourner les projecteurs d'elle-même pour les diriger vers les femmes qui ont rendu ce travail possible.

Elle a dédié cet honneur :

Trente ans. Un mouvement. Une femme.

L'année 2026 porte une signification profonde qu'aucune cérémonie ne pourrait pleinement contenir. Elle marque les 30 ans de Femmes Africa Solidarité (FAS), l'organisation que Bineta Diop a fondée et préside avec une conviction forte et déterminée : les femmes africaines ne doivent pas être reléguées aux marges de la paix et de la gouvernance, mais en être au cœur.

Lorsqu'elle a créé FAS en 1996, peu de personnes croyaient que les voix des femmes seraient un jour intégrées officiellement dans l'architecture de paix en Afrique. Les obstacles étaient immenses. Et pourtant, elle a construit.

Elle a construit avec les femmes déplacées par la guerre au Liberia et en Sierra Leone.

Elle a construit avec les survivantes de violences sexuelles en République démocratique du Congo et au Rwanda.

Elle a construit avec les femmes du Darfour qui avaient tout perdu mais continuaient de réclamer justice.

Elle a construit parce qu'elle avait compris une vérité fondamentale : on ne peut pas bâtir une paix durable sur des fondations qui excluent la moitié de la population.

Des villages aux plus hautes sphères du pouvoir

Ce qui rend le parcours de Bineta Diop exceptionnel n'est pas seulement son ambition, mais son ampleur. Peu de leaders ont su naviguer avec autant d'aisance et de détermination entre les réalités du terrain et les espaces de décision mondiaux

De 2014 à 2025, Bineta Diop a servi en tant qu'Envoyée spéciale pour les Femmes, la Paix et la Sécurité à la Commission de l'Union africaine, une nomination historique qui l'a placée au cœur des défis les plus complexes du continent.

Elle s'est rendue en Somalie, au cœur de l'instabilité.

Elle s'est tenue au Soudan, au Darfour, où des communautés entières avaient été dévastées par les atrocités.

Elle a travaillé avec les femmes de la région des Grands Lacs qui reconstruisaient leurs vies, pierre après pierre, après la dévastation.

Dans chaque zone de conflit, son message restait le même, clair, puissant, inébranlable:

« Les femmes ne sont pas seulement des victimes des conflits. Elles en sont les architectes de la paix. »

À travers un plaidoyer diplomatique de haut niveau, la création de mécanismes continentaux de suivi sur les Femmes, la Paix et la Sécurité, et un dialogue direct avec les chefs d'État africains, elle a veillé à ce que cette vérité soit non seulement proclamée, mais institutionnalisée.

Aujourd'hui, la participation des femmes aux processus de paix n'est plus perçue comme une faveur. C'est une exigence.

Voilà son héritage. Et il perdurera bien après que les applaudissements se seront tus.

Close Sign up for free AllAfrica Newsletters Get the latest in African news delivered straight to your inbox Top Headlines Africa International Organisations Women By submitting above, you agree to our privacy policy. Success! Almost finished... We need to confirm your email address. To complete the process, please follow the instructions in the email we just sent you. Error! Error! There was a problem processing your submission. Please try again later.

- aux médiatrices de paix dans les villages, qui résolvaient les conflits communautaires bien avant que les gouvernements ne s'y intéressent ;

- aux négociatrices dans les salles de réunion, qui ont lutté pour obtenir une place à des tables qui n'avaient jamais été conçues pour elles ;

- aux mères dans les camps de déplacés, dont la résilience dépasse toute compréhension ;

- aux jeunes filles qui osent rêver au-delà des limites imposées et qui méritent un monde construit à leur image.

« Ce prix appartient aux femmes qui ont lutté pour que le Protocole de Maputo devienne une réalité », a-t-elle déclaré. « Aux femmes qui ont reconstruit les communautés après la guerre. Aux femmes qui continuent d'exiger justice, dignité et représentation. »

Dans ses paroles comme dans sa vie, le personnel et le politique ont toujours été indissociables.

Une archive vivante pour les générations futures

En ce jour historique, Bineta Diop a également dévoilé son nouveau site officiel, un hommage numérique à trente années de plaidoyer, de diplomatie et d'impact.

Bien plus qu'une plateforme personnelle, il s'agit d'une archive vivante du mouvement des femmes en Afrique : une ressource destinée aux décideurs politiques, aux chercheurs, aux jeunes leaders et à toutes celles et ceux qui savent que l'histoire de l'Afrique ne peut être racontée sans les femmes qui l'ont façonnée.

C'est sa manière de s'assurer que le mouvement ne s'arrête pas avec elle, que chaque leçon, chaque combat et chaque avancée soient préservés et transmis aux générations futures.

*Communication Specialist

agency@afrin3xus.com

Tel: +229 (01) 97517070

www@afrin3xus.com