Somalia: Somaliland President Names New Ministers, Reshuffles Deputies

Hargeisa — Somaliland President Abdirahman Mohamed Abdillahi (Cirro) has appointed new ministers and reassigned several deputy ministers in a cabinet reshuffle aimed at strengthening government performance and coordination, according to a presidential decree.
The reshuffle introduced new leadership across key ministries.
Adan Geddi Qayaad was appointed Minister of Agriculture, Barkhad Jama Hirsi Batuun was appointed Minister of Information and National Guidance, Mohamed Abdimalik was named Minister of Water Development, and Dr. Abdisalaan Hussein Awale was appointed Minister of Technology.
Khadar Haji Yusuf Abdillahi was named a member of the Political Organizations Registration Committee.
Dr. Mohamed Osman Fadal was appointed Presidential Adviser on Foreign Affairs and International Relations.
In parallel, the decree reassigned a number of deputy ministers across government ministries.
Mukhtar Haji Mohamud Farah, former Deputy Minister of Agriculture Development, was appointed Deputy Minister of Water Development.
Eng. Mohamed Elmi Hussein (Huuno), former Deputy Minister of Investment, was appointed Deputy Minister of Labour, Social Affairs and Family.
Mohamed Mousa Haji Abdi (Galaaydh), former Deputy Minister of Labour, Social Affairs, was appointed Deputy Minister of Education.
Mohamed Yusuf Ibrahim Faacuul, former Deputy Minister of Education, was appointed Deputy Minister of Investment and Industry.
Dr. Mohamed Aw Dahir Ibrahim, former Deputy Minister of Environment and Climate Change, was appointed Deputy Minister of Health Development.
Marwo Samsam Mohamed Salah Yacniile, former Deputy Minister of Health Development, was appointed Deputy Minister of Environment and Climate Change.
Eng. Maliki Abdi Hassan Hirsi remains Deputy Minister of Telecommunications and Technology and was additionally assigned responsibilities within the Ministry of Agriculture Development.
(Reporting by Mohamed Duale, Editing by Horn Diplomat Desk)