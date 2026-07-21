Mozambique: 'Vulcan' Confirma Disponibilidade Para Financiar Transporte Aéreo DAs Equipas Do Moçambola

Maputo — A "Vulcan" assinou um memorando de entendimento com a Liga Moçambicana de Futebol (LMF) e as Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) para apoiar a realização do Moçambola, a principal competição nacional de futebol.
O acordo, com duração inicial de um ano, prevê o financiamento do transporte aéreo das equipas durante o campeonato, contribuindo para uma organização mais eficiente da competição e para o fortalecimento do futebol moçambicano.
A iniciativa reforça o compromisso da "Vulcan" com o desenvolvimento social e sustentável de Moçambique, através do apoio a projectos que promovem o desporto, a educação, a saúde, o desenvolvimento comunitário e a melhoria dos meios de subsistência.
Na cerimónia de assinatura, o CEO da "Vulcan", Mukesh Kumar, destacou que o apoio ao Moçambola representa mais um passo na estratégia da empresa de contribuir para o desenvolvimento do país por meio do desporto.
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"Na Vulcan, temos três áreas prioritárias nas quais queremos contribuir para a construção do país: o desporto, a educação e a saúde. No desporto, temos procurado dar o nosso melhor para promover a modalidade. Nos últimos anos, financiamos a Selecção Nacional de Futebol, os Mambas, e, quando fomos informados de que a Liga precisava de apoio financeiro, entendemos que esta era a oportunidade para demonstrarmos o nosso compromisso com o desporto."
Mukesh Kumar acrescentou que o verdadeiro valor desta parceria reside no seu impacto para o desenvolvimento do futebol nacional, apelando ao envolvimento de mais empresas no apoio ao desporto moçambicano.
Por sua vez, o director Financeiro da LAM, Lucas Francisco, afirmou que a parceria representa um importante contributo para o processo de reestruturação da companhia aérea nacional, reforçando a sua capacidade para assegurar o transporte das equipas ao longo da competição.
Por seu turno, o presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Alberto Simango Júnior, enalteceu o papel desempenhado pela "Vulcan" na viabilização do campeonato, considerando que o apoio permitirá que a competição decorra sem constrangimentos financeiros.
"'A Vulcan' deu-nos exactamente aquilo que solicitámos para assegurar a realização do campeonato até ao fim. Este apoio vai garantir que a competição decorra sem sobressaltos. O futebol agradece e os 14 clubes também," afirmou.
Ao financiar o transporte aéreo das equipas participantes, a "Vulcan" contribui para melhorar a mobilidade dos clubes, reduzir os desafios logísticos associados à realização da prova e criar melhores condições para a organização da principal competição futebolística do país.
A parceria reafirma o compromisso da "Vulcan" em apoiar iniciativas que promovem o desenvolvimento socioeconómico de Moçambique e fortalecem sectores de elevado impacto para a sociedade, como o desporto nacional.