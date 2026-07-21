Namibia: Fimanekeni Okufila Ovanaudu Oshisho - Iipinge

Ngoloneya woshitopolwahoololo shaShana Hofni Iipinge okwa indila ovanailonga moshipangelo shepangelo shaShakati va xwepopeke oilonga nekalelepo loinima.

Ta ti omayakulo opaundjolowele e na ongushu inee likolelela ashike komatungo noikwanoipangifo ashike okwe likolelela yo komikalo daavo tava yandje omayakulo.

Edi Iipinge okwe di popya pefimbo kwa li a shakena novanailonga moshipangelo omo Etine.

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Okwa tambula ko omikundu odo da dingilila oshikondo shomayakulo opaundjolowele, ashike nande ongaho okwa indila ovanailonga va fimaneke efiloshisho lovanaudu.

Okwa ti okuteelela efimbo lilelile, okufaula nokukwata efimbo nai ohaku hepeke ovanaudu ovo tava kongo evatelo lopaunamiti.

"Omikweyo diledile, omakateko inaa pumbiwa nefimbo lomusha la koyelela manga ovanaudu va teelela ohashi wedele ashike oululume wavo. Keshe omunute owa fimana moshipangelo.

Omunaudu a teelela momukweyo ina teelela ashike okupopya nomuhakuli.

Ashike otashi dulika a teelela oululume u xwepopekwe. Otashi dulika a teelela etelameno.

Otashi dulika yo va teelela eemwenyo davo di xupifwe.

Onghee nee, natu longifeni eevili detu doilonga nawa nopamukalo, hatu dimbuluka kutya omayakulo oshiwana aa pumbwa ekalelepo loinima nokulonga nawa lela," osho a ti ngaho.

Okwa indila ovanailonga va yambule po oukwaowananghali ndee tava hakula keshe omunaudu nawa nefimaneko, ta ti omayakulo opaundjolowele e na ongushu kashi shii ashike okukala nomatungo awa noikwanoipangifo yopaunamiti.

"Oululume inau shakenekwa nomayooloko. Oumbada inau shakenekwa noitya idjuu.

Oudu inau shakenekwa nokufifwa ohoni. Ohole ihai landwa, ashike natango oi li omuti wa fimana oo hatu dulu okuyandja," osho a ti ngaho.

"Ongushu yomayakulo opaunamiti ihai monikila ashike komatungo ile koikwanoipangifo.

Ohai hololwa yo komikalo. Ohai hololwa komufika woilonga. Ohai hololwa komaliumbato.

Ohai hololwa kohole. Keshe omunaudu ta piti omivelo edi okwa pumbwa okuyakulwa noushili, efimaneko nonombili," Iipinge ta ti.

Ngoloneya okwa tambula ko kutya oshipangelo otashi twikile nokulonga shi li mokati komikundu shaashi oshi li shimwe shomoipangelo oyo ye lipyakidila unene hai tuminwa ovanaudu konooli.

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Tashi yakula ovanaudu okudja koitopolwahoololo ya yooloka, ta ti oinima imwe yoshipangelo oya dja nale momudo 1960 noshipangelo otashi twikile okukala shihe na oondokotola va wana, ovanawino moinima ya yooloka noikwanoipangifo ya fimana.

-Nampa