Mozambique: Niassa/Ministro Satisfeito Com Avanços DA Agro-Indústria E Investigação Agrária

Maputo — O ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas, Roberto Albino, considerou encorajadores os progressos registados em diferentes empreendimentos agro-industriais e de investigação agrária na província do Niassa, norte de Moçambique.

Albino sublinhou que o Governo vai apostar na conclusão, modernização e expansão das infra-estruturas para acelerar a produção agrícola e fortalecer a segurança alimentar.

Falando no fim de uma visita efectuada esta segunda-feira a várias unidades produtivas e à delegação provincial do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM), o governante explicou que a deslocação teve como objectivo avaliar as condições existentes e definir as intervenções necessárias para concretizar as prioridades do Executivo no sector agrário.

No terreno, Roberto Albino visitou uma fábrica de ração, uma exploração agrícola, uma unidade de processamento de feijão e um matadouro em construção, tendo constatado que vários investimentos já realizados necessitam apenas de ser concluídos e reforçados para entrarem plenamente em funcionamento.

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Segundo disse, os projectos visitados demonstram que existe uma base sólida para impulsionar a agro-indústria no Niassa, faltando apenas mobilizar recursos adicionais para ampliar a sua capacidade produtiva.

O Ministro destacou igualmente o trabalho desenvolvido pelo IIAM na investigação e melhoramento de culturas agrícolas, considerando que a instituição desempenha um papel decisivo na disponibilização de variedades adaptadas às condições agroclimáticas nacionais.

Referiu que o instituto já desenvolveu variedades de milho de polinização aberta com produtividade superior à da tradicional Matuba, defendendo que o próximo passo consiste em multiplicar essas sementes e colocá-las à disposição dos produtores para aumentar os níveis de produção.

A produção de semente de batata mereceu igualmente destaque durante a visita e enalteceu a existência, no Niassa, de laboratórios e unidades de cultura de tecidos com capacidade para produzir material vegetativo de qualidade.

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Embora reconheça que a produção ainda decorre numa escala reduzida, Roberto Albino afirmou que o Governo pretende expandir esta capacidade para assegurar o fornecimento de sementes nacionais aos agricultores.

O ministro visitou, ainda, uma unidade industrial que aguarda o início das operações. Sobre a mesma, a fonte referiu que os principais constrangimentos relacionados com o abastecimento de água, energia e condições de segurança já foram resolvidos.

Explicou que cabe agora ao proprietário da infra-estrutura seleccionar um parceiro privado que assegure a gestão da unidade e o arranque da actividade produtiva.

O ministro reiterou que uma das prioridades do Executivo consiste em garantir que os resultados da investigação científica sejam transformados em benefícios concretos para os agricultores e consumidores, através da produção e disseminação de sementes melhoradas.

"Queremos que as variedades desenvolvidas pelo Instituto de Investigação Agrária de Moçambique deixem os laboratórios e cheguem aos campos, contribuindo para aumentar a produção e colocar mais alimentos na mesa dos moçambicanos", afirmou.