Africa: Everything You Need to Know About the 2026 CAF Women's Champions League Qualifiers

20 August 2026
Confederation of African Football (Egypt)

The road to the sixth edition of the CAF Women's Champions League will begin in August, with the six zonal qualification tournaments set to determine the teams that will join defending champions AS FAR in the final tournament.

AS FAR have already secured their place in the final phase as reigning champions. They will be joined by the winners of the six zonal tournaments, as well as a team representing the host country.

Qualified teams

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  • Defending champions: AS FAR (Morocco)
  • COSAFA: To be confirmed
  • UNAF: To be confirmed
  • WAFU A: To be confirmed
  • WAFU B: To be confirmed
  • UNIFFAC: To be confirmed
  • CECAFA: To be confirmed
  • Host country representative: To be confirmed

COSAFA

Dates: 20-29 August 2026Venue: Gaborone, Botswana

Participating teams

Group A

  • Gaborone United Ladies (Botswana)
  • Lesotho Defence Force (Lesotho)
  • ZESCO Ndola Girls (Zambia)
  • Herentals Queens (Zimbabwe)

Group B

  • Mamelodi Sundowns Ladies (South Africa)
  • Nsingizini Hotspurs FC (Eswatini)
  • Costa do Sol (Mozambique)
  • Silver Strikers (Malawi)

Match schedule (GMT+2)

Thursday, 20 August - Group A

  • 12h00: ZESCO Ndola Girls vs Herentals Queens
  • 15h00: Gaborone United vs LDF Ladies

Friday, 21 August - Group B

  • 12h00: Costa do Sol vs Silver Strikers
  • 15h00: Mamelodi Sundowns Ladies vs Nsingizini Hotspurs

Saturday, 22 August - Group A

  • 12h00: LDF Ladies vs ZESCO Ndola Girls
  • 15h00: Gaborone United vs Herentals Queens

Sunday, 23 August - Group B

  • 12h00: Nsingizini Hotspurs vs Costa do Sol
  • 15h00: Mamelodi Sundowns Ladies vs Silver Strikers

Monday, 24 August - Group A

  • 12h00: Herentals Queens vs LDF Ladies
  • 15h00: Gaborone United vs ZESCO Ndola Girls

Tuesday, 25 August - Group B

  • 12h00: Silver Strikers vs Nsingizini Hotspurs
  • 15h00: Mamelodi Sundowns Ladies vs Costa do Sol

Thursday, 27 August - Semi-finals

  • 12h00: Group B winners vs Group A runners-up
  • 15h00: Group A winners vs Group B runners-up

Saturday, 29 August

  • 11h00: Third-place play-off
  • 14h00: Final

CECAFA

Dates: 21-31 August 2026Venue: Kigali, Rwanda

Participating teams

Group A

  • Rayon Sport (Rwanda)
  • Yei Joint Stars (South Sudan)
  • Mafunzo SC (Zanzibar)
  • Denden SC (Eritrea)

Group B

  • CBE (Ethiopia)
  • Kenya Police Bullets (Kenya)
  • Kawempe Muslim (Uganda)
  • FC Ujeco (Djibouti)

Group C

  • Simba Queens (Tanzania)
  • Top Girls Academy (Burundi)
  • [Team to be confirmed]

Match Schedule (Local Times)

Matchday 1

Friday, 21 August - Group A

  • 13h00: Yei Joint Stars vs Denden SC
  • 16h00: Rayon Sport vs Mafunzo SC

Saturday, 22 August - Group B

  • 13h00: CBE vs FC Ujeco

Saturday, 22 August - Group C

  • 16h00: Simba Queens vs Top Girls Academy

Matchday 2

Sunday, 23 August - Group A

  • 13h00: Mafunzo SC vs Yei Joint Stars
  • 16h00: Denden SC vs Rayon Sport

Monday, 24 August - Group B

  • 13h00: Kenya Police Bullets vs Simba Queens
  • 16h00: Kawempe Muslim vs CBE

Matchday 3

Tuesday, 25 August - Group A

  • 13h00: Mafunzo SC vs Denden SC
  • 16h00: Rayon Sport vs Yei Joint Stars

Wednesday, 26 August - Group B

  • 16h00: FC Ujeco vs Kawempe Muslim

Wednesday, 26 August - Group C

  • 16h00: Top Girls Academy vs Kenya Police Bullets

Saturday, 29 August - Semi-finals

  • 13h00: Group B winners vs Group A runners-up
  • 16h00: Group A winners vs Group C winners

Monday, 31 August

  • 13h00: Third-place play-off
  • 16h00: Final

WAFU A

Dates: 25 August-6 September 2026Venue: Banjul, The Gambia

Participating teams

Group A

  • USFAS Bamako (Mali)
  • Aigles de la Médina (Senegal)
  • Determine Girls (Liberia)

Group B

  • Berewuleng FC (The Gambia)
  • AS Bolonta (Guinea)
  • Mogbwemo Queens (Sierra Leone)

Match Schedule (GMT)

Matchday 1 - Tuesday, 25 August

  • 16h00: USFAS vs Aigles de la Médina
  • 19h00: Berewuleng FC vs AS Bolonta

Matchday 2 - Friday, 28 August

  • 16h00: Mogbwemo Queens vs Berewuleng FC
  • 19h00: Determine Girls vs USFAS

Matchday 3 - Monday, 31 August

  • 16h00: Determine Girls vs Aigles de la Médina
  • 19h00: AS Bolonta vs Mogbwemo Queens

Thursday, 3 September - Semi-finals

  • 16h00: Group A winners vs Group B runners-up
  • 19h00: Group B winners vs Group A runners-up

Sunday, 6 September

  • 16h00: Third-place play-off
  • 19h00: Final

WAFU B

Dates: 23 August-5 September 2026Venue: Ouagadougou, Burkina Faso

Participating teams

Group A

  • USFA (Burkina Faso)
  • Ampem Darkoa (Ghana)
  • ASKO (Togo)
  • AS GNN (Niger)

Group B

  • ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)
  • Dynamique FC de Calavi (Benin)
  • Edo Queens (Nigeria)
  • [Team to be confirmed]

Match schedule TBC

UNAF

Dates: 1-7 September 2026Venue: Tunis, Tunisia

Participating teams

  • FC Masar (Egypt)
  • FUS Rabat (Morocco)
  • CF Akbou (Algeria)
  • ASF Sousse (Tunisia)

Match schedule

Matchday 1 - Tuesday, 1 September

  • ASF Sousse vs FC Masar
  • FUS Rabat vs CF Akbou
  • Matchday 2 - Friday, 4 September
  • FUS Rabat vs ASF Sousse
  • CF Akbou vs FC Masar

Matchday 2 - Monday, 7 September

  • ASF Sousse vs CF Akbou
  • FC Masar vs FUS Rabat

UNIFFAC

Dates: To be confirmedVenue: Yaoundé, Cameroon

Read the original article on CAF.

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