Africa: Everything You Need to Know About the 2026 CAF Women's Champions League Qualifiers

The road to the sixth edition of the CAF Women's Champions League will begin in August, with the six zonal qualification tournaments set to determine the teams that will join defending champions AS FAR in the final tournament.
AS FAR have already secured their place in the final phase as reigning champions. They will be joined by the winners of the six zonal tournaments, as well as a team representing the host country.
Qualified teams
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- Defending champions: AS FAR (Morocco)
- COSAFA: To be confirmed
- UNAF: To be confirmed
- WAFU A: To be confirmed
- WAFU B: To be confirmed
- UNIFFAC: To be confirmed
- CECAFA: To be confirmed
- Host country representative: To be confirmed
COSAFA
Dates: 20-29 August 2026Venue: Gaborone, Botswana
Participating teams
Group A
- Gaborone United Ladies (Botswana)
- Lesotho Defence Force (Lesotho)
- ZESCO Ndola Girls (Zambia)
- Herentals Queens (Zimbabwe)
Group B
- Mamelodi Sundowns Ladies (South Africa)
- Nsingizini Hotspurs FC (Eswatini)
- Costa do Sol (Mozambique)
- Silver Strikers (Malawi)
Match schedule (GMT+2)
Thursday, 20 August - Group A
- 12h00: ZESCO Ndola Girls vs Herentals Queens
- 15h00: Gaborone United vs LDF Ladies
Friday, 21 August - Group B
- 12h00: Costa do Sol vs Silver Strikers
- 15h00: Mamelodi Sundowns Ladies vs Nsingizini Hotspurs
Saturday, 22 August - Group A
- 12h00: LDF Ladies vs ZESCO Ndola Girls
- 15h00: Gaborone United vs Herentals Queens
Sunday, 23 August - Group B
- 12h00: Nsingizini Hotspurs vs Costa do Sol
- 15h00: Mamelodi Sundowns Ladies vs Silver Strikers
Monday, 24 August - Group A
- 12h00: Herentals Queens vs LDF Ladies
- 15h00: Gaborone United vs ZESCO Ndola Girls
Tuesday, 25 August - Group B
- 12h00: Silver Strikers vs Nsingizini Hotspurs
- 15h00: Mamelodi Sundowns Ladies vs Costa do Sol
Thursday, 27 August - Semi-finals
- 12h00: Group B winners vs Group A runners-up
- 15h00: Group A winners vs Group B runners-up
Saturday, 29 August
- 11h00: Third-place play-off
- 14h00: Final
CECAFA
Dates: 21-31 August 2026Venue: Kigali, Rwanda
Participating teams
Group A
- Rayon Sport (Rwanda)
- Yei Joint Stars (South Sudan)
- Mafunzo SC (Zanzibar)
- Denden SC (Eritrea)
Group B
- CBE (Ethiopia)
- Kenya Police Bullets (Kenya)
- Kawempe Muslim (Uganda)
- FC Ujeco (Djibouti)
Group C
- Simba Queens (Tanzania)
- Top Girls Academy (Burundi)
- [Team to be confirmed]
Match Schedule (Local Times)
Matchday 1
Friday, 21 August - Group A
- 13h00: Yei Joint Stars vs Denden SC
- 16h00: Rayon Sport vs Mafunzo SC
Saturday, 22 August - Group B
- 13h00: CBE vs FC Ujeco
Saturday, 22 August - Group C
- 16h00: Simba Queens vs Top Girls Academy
Matchday 2
Sunday, 23 August - Group A
- 13h00: Mafunzo SC vs Yei Joint Stars
- 16h00: Denden SC vs Rayon Sport
Monday, 24 August - Group B
- 13h00: Kenya Police Bullets vs Simba Queens
- 16h00: Kawempe Muslim vs CBE
Matchday 3
Tuesday, 25 August - Group A
- 13h00: Mafunzo SC vs Denden SC
- 16h00: Rayon Sport vs Yei Joint Stars
Wednesday, 26 August - Group B
- 16h00: FC Ujeco vs Kawempe Muslim
Wednesday, 26 August - Group C
- 16h00: Top Girls Academy vs Kenya Police Bullets
Saturday, 29 August - Semi-finals
- 13h00: Group B winners vs Group A runners-up
- 16h00: Group A winners vs Group C winners
Monday, 31 August
- 13h00: Third-place play-off
- 16h00: Final
WAFU A
Dates: 25 August-6 September 2026Venue: Banjul, The Gambia
Participating teams
Group A
- USFAS Bamako (Mali)
- Aigles de la Médina (Senegal)
- Determine Girls (Liberia)
Group B
- Berewuleng FC (The Gambia)
- AS Bolonta (Guinea)
- Mogbwemo Queens (Sierra Leone)
Match Schedule (GMT)
Matchday 1 - Tuesday, 25 August
- 16h00: USFAS vs Aigles de la Médina
- 19h00: Berewuleng FC vs AS Bolonta
Matchday 2 - Friday, 28 August
- 16h00: Mogbwemo Queens vs Berewuleng FC
- 19h00: Determine Girls vs USFAS
Matchday 3 - Monday, 31 August
- 16h00: Determine Girls vs Aigles de la Médina
- 19h00: AS Bolonta vs Mogbwemo Queens
Thursday, 3 September - Semi-finals
- 16h00: Group A winners vs Group B runners-up
- 19h00: Group B winners vs Group A runners-up
Sunday, 6 September
- 16h00: Third-place play-off
- 19h00: Final
WAFU B
Dates: 23 August-5 September 2026Venue: Ouagadougou, Burkina Faso
Participating teams
Group A
- USFA (Burkina Faso)
- Ampem Darkoa (Ghana)
- ASKO (Togo)
- AS GNN (Niger)
Group B
- ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)
- Dynamique FC de Calavi (Benin)
- Edo Queens (Nigeria)
- [Team to be confirmed]
Match schedule TBC
UNAF
Dates: 1-7 September 2026Venue: Tunis, Tunisia
Participating teams
- FC Masar (Egypt)
- FUS Rabat (Morocco)
- CF Akbou (Algeria)
- ASF Sousse (Tunisia)
Match schedule
Matchday 1 - Tuesday, 1 September
- ASF Sousse vs FC Masar
- FUS Rabat vs CF Akbou
- Matchday 2 - Friday, 4 September
- FUS Rabat vs ASF Sousse
- CF Akbou vs FC Masar
Matchday 2 - Monday, 7 September
- ASF Sousse vs CF Akbou
- FC Masar vs FUS Rabat
UNIFFAC
Dates: To be confirmedVenue: Yaoundé, Cameroon