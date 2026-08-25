Angola: CPPL Defeat Petro De Luanda in Second-Round Highlight

Benguela — Casa do Pessoal do Porto do Lobito (CPPL) defeated Petro de Luanda 19-14 on Sunday in the standout match of the second round of the 46th National Junior Women's Handball Championship being held in Benguela.
The match began evenly, but the reigning champions from Lobito proved stronger in both defence and attack, taking a 9-6 lead into the interval.
CPPL maintained the same intensity after the break, relying on quick counter-attacks to preserve their advantage.
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Goalkeeper Kelvin Domingos "Chocapito" was one of the standout performers for the Lobito side, making a series of important saves as Petro attempted to fight back.
Other second-round results were:
- ASA 16-16 Desportivo da Lunda-Sul
- Nacional de Benguela 41-17 Madjespor do Bengo
- Sporting do Lubango 28-42 Obra da Maxinde
- Mendonça 29-19 Electro do Lobito
- 1º de Agosto 25-12 Atlético da Madeira
Third-round fixtures on Monday:
- Nacional de Benguela vs Desportivo da Huíla
- 1º de Agosto vs Sporting do Lubango
- Petro de Luanda vs Madjespor do Bengo
- CPPL vs Desportivo da Lunda-Sul
- Obra da Maxinde vs Mendonça
- Atlético da Madeira vs Electro do Lobito
Standings after two rounds
Group A
- CPPL - 4 points
- Nacional de Benguela - 4 points
- Desportivo da Lunda-Sul - 1 point
- Atlético da Madeira - 1 point
- Petro de Luanda - 0 points
- Madjespor do Bengo - 0 points
- Desportivo da Huíla - 0 points
Group B
- 1º de Agosto - 4 points
- Obra da Maxinde - 2 points
- Mendonça - 2 points
- Atlético da Madeira - 0 points
- Sporting do Lubango - 0 points
- Electro do Lobito - 0 points
JM/CRB/TED/DOJ