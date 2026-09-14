Mozambique: Delegações Do Norte Regressam Dos Jogos Escolares Sob Aplausos E Elogios

Nampula, 13 Set (AIM) - As delegações de Cabo Delgado, Niassa, Nampula e Zambézia regressaram às suas províncias sob aplausos e mensagens de reconhecimento, depois de representarem a região norte no XVI Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares, realizado recentemente na província de Inhambane.

Cerca de 700 elementos integraram as quatro delegações, que, para além das medalhas conquistadas nas diferentes modalidades, foram elogiadas sobretudo pela disciplina, comportamento e postura demonstrados durante o maior evento desportivo da juventude escolar moçambicana.

O regresso foi efectuado conjuntamente, sob escolta da Polícia da República de Moçambique (PRM) que não registou qualquer incidente durante os quase quatro dias de viagem. A Zambézia foi a primeira província a receber a sua delegação, seguindo-se Nampula, Cabo Delgado e, por último, Niassa.

Informações colhidas pela AIM indicam que os estudantes, atletas provenientes dos diferentes distritos e que integraram as selecções provinciais já foram igualmente entregues às suas famílias.

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Em Nampula, o governador provincial, Eduardo Abdula, recebeu, na última quinta-feira, a delegação desportiva escolar nas instalações do Conselho Executivo Provincial, num encontro marcado por celebração e reconhecimento pelo desempenho dos jovens atletas.

A delegação, constituída por 130 crianças e adolescentes, sendo 65 raparigas e igual número de rapazes, conquistou resultados nas modalidades de futebol de onze masculino e feminino, basquetebol feminino e atletismo para pessoas com deficiência.

Durante a recepção, Eduardo Abdula manifestou orgulho pela forma como os jovens representaram a província, destacando não apenas os resultados alcançados, mas também a disciplina e o comportamento demonstrados ao longo da competição.

"Gostei dos resultados, mas mais do que os resultados, gostei do facto de termos participado e todos voltarmos com saúde, sem acidentes na estrada. Vocês elevaram muito alto o nome da nossa província", afirmou o governador.

O governante considerou igualmente importante o facto de a delegação ter observado as regras da competição, sem registo de irregularidades relacionadas com a idade dos participantes.

"Não é só uma questão das taças, das vitórias, mas do comportamento, do patriotismo e defenderem a nossa província. Vocês foram muito disciplinados, não tivemos situações de irregularidade em termos de idade, isso foi muito importante", acrescentou.

O director provincial da Educação de Nampula, Williamo Tunzine, que chefiou a delegação, destacou, por seu turno, o regresso em segurança e agradeceu aos pais e encarregados de educação por terem permitido a participação dos seus filhos na competição.

Segundo Tunzine, para muitos dos jovens atletas, a deslocação ao Sul do país representou a primeira oportunidade de conhecer aquela região, tendo a viagem permitido igualmente um contacto com diferentes pontos da zona Centro.

"Fizemos uma boa viagem, toda a delegação regressou a gozar de boa saúde. Muitas das nossas crianças fizeram esta viagem ao Sul pela primeira vez e aproveitaram para conhecer também a zona Centro", disse.

O dirigente garantiu que o trabalho desenvolvido durante o festival terá continuidade, agradecendo aos pais e encarregados de educação pelo acompanhamento prestado desde as fases escolares até à fase final.

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Encerrada a XVI edição, as atenções começam agora a virar-se para a próxima edição do Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares.

A XVII edição do evento está agendada para 2028 e terá como palco a província da Zambézia, que será responsável por acolher estudantes-atletas de todo o país.

A realização do próximo festival naquela província deverá marcar um novo capítulo na promoção do desporto escolar, numa competição que, para além da dimensão desportiva, procura reforçar valores como disciplina, patriotismo, convivência e espírito de equipa entre os jovens moçambicanos.