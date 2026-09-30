Tanzania: Samia Suluhu Hassan Rings Sweeping Changes

President Dr Samia Suluhu Hassan yesterday appointed 22 new District Commissioners (DCs) and transferred 26 others in changes aimed at improving the efficiency of government operations and following the retirement of some leaders.
The changes, which also affect Regional Administrative Secretaries and Council Executive Directors, were announced by Chief Secretary Ambassador Moses Kusiluka and take effect immediately.
The President has also appointed 12 District Administrative Secretaries as Regional Administrative Secretaries, transferred four Regional Administrative Secretaries, appointed 17 Council Executive Directors and transferred 33 others.
According to a statement released by the Directorate of Presidential Communications, President Dr Samia has appointed the following as District Commissioners Nicodemus Mwikozi for Arusha, Maiko Kachoma for Chato, Edwin Mathew for Tanga, Zaytun Swai for Korogwe, Atupele Mwakibete for Kilolo, Mtella Mwampamba for Uvinza, Musa Ramadhani Sima for Newala.
Follow us on WhatsApp | LinkedIn for the latest headlines
Sozi Ngate for Chunya, Mbwana Kambangha for Mbulu, Senior Assistant Comissioner of Police (SACP) Selemami Nyakulingwa for Kibondo, Lieutenant Colonel Robert Kakomangile for Ngorongoro, Lieutenant Colonel Fortunatus Kipeta for Kibiti and Lieutenant Colonel Joseph Murimi for Kasulu.
Others are Festo Kiswaga for Buhigwe, Neema Lugangira for Arumeru, Vita Kawawa for Hanang', Richard Kaserera for Mvomero, Dr Francis Mlacha for Kahama, Mwita Marwa for Masasi, Stanslaus Mabula for Rorya, Christopher Kitwika for Uyui and Mwanaidi Rajabu for Pangani.
The President has also transferred 26 District Commissioners, they include Grace Kingalame, from Nyang'wale to Meatu; Fauzia Ngatumbura, from Meatu to Kilindi; Hashim Mgandilwa, from Kilindi to Babati; Almishi Hazali, from Hanang' to Kongwa; Mayeka Simon, from Kongwa to Urambo; Dr Khamis Mkanachi, from Urambo to Nyang'wale; Colonel Isack Anton Mwakisu, from Kasulu to Misengwi; Michael Semindu, from Mbulu to Sikonge; Mwinyi Ahmed, from Arumeru to Murang'a; Peter Lijualikali, from Nkasi to Kalambo; Nickson John, from Kibaha to Songwe; Fadhil Nkurla, from Songwe to Kibaha; Halima Okash, from Chemba to Mafia; Rukia Zuberi, from Mwanga to Hai; Hassan Bomboko, from Hai to Mwanga; Dr Khalfan Haule, from Rorya to Bunda; Maulid Dotto, from Mvomero to Malinyi; Amina Makilagi, from Nyamagana to Magu; and Jubilate Lauwo, from Magu to Nyamagana.
Others are Aziza Longosongo, from Mafia to Chemba; Wilham Ndile, from Songea to Leje; Ngolo Malenya, from Namtumbo to Songea; Frank Nkinda, from Kahama to Mkalama; Hamad Mbega, from Mbozi to Namtumbo; Farida Mgomi, from Ileje to Mbozi; and Mohamed Mtulyakwaku, from Uyui to Nkasi. The President has appointed 12 District Administrative Secretaries.
They are Ali Said for Temeke, Imani Fute for Kongwa, Mwanaid Nondo for Songea, Jane Mallongo for Nyang'wale, Leah Mbeke for Hanang', Shabani Manyama for Bunda, Mjata Abdallah for Bahi, Florida Lulandala for Moshi, Shaaban Mtengeli for Mbozi, Juma Nyasa for Rufiji, Jafari Kikoti for Korogwe and Alexander Mhando for Singida.
Four Regional Administrative Secretaries have been transferred.
They are Mwanamvua Muyombo, from Bahi to Simanjiro; Upendo Marango, from Kibondo to Masasi; Fatima Kubenea, from Masasi to Kibondo; and Athumani Likwekelye, from Hanang' to Newala. The President has appointed 17 Council Executive Directors.
They are Elikana Zabron for Pangani, Agape Fue for Sengerema, Samson Sanga for Madaba, Warda Maulid for Kibaha Municipal, Charles Mwaitele for Mtama, Winfrid Tamba for Longido, Dinah Msuya for Manyoni, Anna Lazaro Urio for Mkinga and Rashid Muhaya for Kibondo.
Others are Felix Tinkasimile for Mbozi, Niceforus Mgaya for Kishapu, Idrisa Naumanga for Kyerwa, Dadi Kolimba for Mwanza Municipal, William Makufwe for Njombe, Shaban Mchomvu for Mufindi, Ramadhani Kimara for Kibiti and Naima Chondo for Muheza.
A total of 33 Council Executive Directors has been transferred. They are Fatima Laay, from Bukoba to Kwimba; Anderson Msumba, from Mtama to Bukoba; James John, from Kyerwa to Lushoto; Ikupa Mwasyoge, from Lushoto to Rombo; Philimon Magesa, from Namtumbo to Tanga; Engineer Juma Sepha, from Tanga City to Kigoma Municipal; Kisena Mabuba, from Kigoma Municipal to Kilosa; Beatrice Mwinuka, from Kilosa to Namtumbo; Happiness Msanga, from Karagwe to Kisarawi; and Upendo Mangali, from Sumbawanga Municiapl to Moshi Municipal.
Others are Jamal Abdul, from Mlimba to Kigamboni Municipal; Diocles Rutema, from Kibondo to Itilima; Binuru Shekidele, from Sengerema to Siha; Sunday Deogratius, from Ludewa to Nyang'wale; Husna Chambo, from Nyang'wale to Msalala; Duncan Thebas, from Newala to Mwanga; Mashaka Mfaume, from Mufindi to Karagwe; Majid Mwanga, from Mlele to Mpanda Municipal; Hellen Mwambeta, from Siha to Shinyanga; Rehema Bwasi, from Mbulu town to Mlele; Bosco Ndunguru, from Musoma Municipal to Misungwi; Hassan Nyange, from Mtwara Mikindani Municipal to Mbulu Town; Khalid Khalif, from Nyasa to Ludewa; Dr Peter Nyanya, from Wanging'ombe to Makambako Town; Anastazia Ruhamvya, from Manyoni to Musoma Municipal; Kuruthum Sadick, from Njombe Town to Sumbawanga Municipal; Sajidu Mohamed, from Madaba to Nyasa; Abdallah Nandonde, from Mbozi to Newala; Emmanuel Matinyi, from Kishapu to Wanging'ombe; Anderson Msumba, from Mtama to Njombe Town; Hanan Bafagih, from Kibiti to Ubungo Municipal; Christopher Sanga, from Njombe to Malinyi; and Kenneth Haule, from Makambako Town to Mtama. The appointments and transfers take effect immediately