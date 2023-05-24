Nigeria: Full List - CBN Revokes Licences of 139 Microfinance Banks, Others

The Central Bank of Nigeria (CBN) has revoked the licences of 139 microfinance banks in the country, as well as four primary mortgage banks and three finance companies.
This was disclosed in the official gazette of the Federal Government, which was published on the website of the CBN on Tuesday.
According to the gazette, the licences of the financial institutions were revoked because they ceased to carry on in Nigeria, the type of business for which their licences were issued for a continuous period of six months.
The official gazette for the last batch stated that the banks have "Either remained inactive, insolvent, failed to render returns, closed shop, or ceased to carry on the type of banking business for which they were licensed for more than six months in contravention of the Banks and other Financial Institutions Act (BOFIA), 2020 and the Revised Regulatory and Supervisory Guidelines for Microfinance Banks in Nigeria."
The CBN Governor, Godwin Emefiele, revoked the licences in the exercise of the powers conferred on the Central Bank of Nigeria under Section 12 of BOFIA 2020, Act No.5.
Below is the list of the affected banks:
MICROFINANCE BANKS LICENCES REVOKED
Atlas Microfinance Bank
Bluewhales Microfinance Bank
Everest Microfinance Bank
Igangan Microfinance Bank
Mainsail Microfinance Bank
Merit Microfinance Bank
Minna Microfinance Bank
Musharaka Microfinance Bank
Nopov Microfinance Bank
Ohon Microfinance Bank
Premium Microfinance Bank
Royal Microfinance Bank
Statesman Microfinance Bank
Suisse Microfinance Bank
Vibrant Microfinance Bank
Virtue Microfinance Bank
Zamare Microfinance Bank
North Capital Microfinance Bank
Chidera Microfinance Bank
Excellent Microfinance Bank
Ni'ima Microfinance Bank
Cosmopolitan Microfinance Bank
Progressive Link Microfinance Bank
Trust One Fomerly Desmonarchy
Ekuombe Microfinance Bank
First Index Microfinance Bank
Ola Microfinance Bank
Uli Microfinance Bank
Verdant Microfinance Bank
Aguleri Microfinance Bank Limited
Apeks Microfinance Bank Limited
Fahimta Microfinance Bank Limited
Manny Microfinance Bank Limited
Reality Microfinance Bank Limited
Surbpolitan Microfinance Bank Limited
Onyx Microfinance Bank Limited
Osina Microfinance Bank Limited
Olofin-Owena Microfinance Bank Limited
Zikado Microfinance Bank Limited
Prudential Cooperative Microfinance Bank Limited
Peniel Microfinance Bank Limited
Taraba Microfinance Bank Limited
Brass Microfinance Bank Limited
Michika Microfinance Bank Limited
Ndiagu Microfinance Bank Limited
Northbridge Microfinance Bank Limited
FCT Microfinance Bank Limited
Omu-Aran Microfinance Bank Limited
Cherish Microfinance Bank Limited
Bipc Microfinance Bank Limited
Danels Global Microfinance Bank Limited
Bancorp Microfinance Bank Limited
Manna Microfinance Bank Limited
Moneywise Microfinance Bank Limited
Mercury Microfinance Bank Limited
New Age Microfinance Bank Limited
Pearl Microfinance Bank Limited
Zawadi Microfinance Bank Limited
Seed Capital Microfinance Bank Limited
Eduek Microfinance Bank Limited
Eksu Microfinance Bank Limited
Dakingari Microfinance Bank Limited
Ogoja Microfinance Bank Limited
Nwabosi Microfinance Bank Limited
Nuture Microfinance Bank Limited
Active Point Microfinance Bank Limited
Amoye Microfinance Bank Limited
Boluwaduro Microfinance Bank Limited
Iyede Microfinance Bank Limited
Mayfair Microfinance Bank Limited
Calabar Microfinance Bank Limited
Ighomo Microfinance Bank Limited
Hackman Microfinance Bank Limited
Idese Microfinance Bank Limited
Bridgeway Microfinance Bank Limited
Grassroot Microfinance Bank Limited
Surelife Microfinance Bank Limited
Tijarah Microfinance Bank Limited
Ic-Global Microfinance Bank Limited
Ejiamatu Microfinance Bank Limited
Briyth Covenant Microfinance Bank Limited
Nanka Microfinance Bank Limited
Cub Microfinance Bank Limited
BFL Microfinance Bank Limited
Umunne Microfinance Bank Limited
Oroke Microfinance Bank
Alkaleri Microfinance Bank Limited
Crowned Eagle Microfinance Bank Limited
Unifa Microfinance Bank Limited
Dadinkowa Microfinance Bank Limited
Ifesowapo Microfinance Bank Limited
Oaf Microfinance Bank Limited
Bama Microfinance Bank Limited
Ngala Microfinance Bank Limited
Iwoama Microfinance Bank Limited
Kada Microfinance Bank Limited
Keffi Microfinance Bank Limited
Nut-Endwell Microfinance Bank Limited
First Multiple Microfinance Bank Limited
SBDC Microfinance Bank Limited
Oros Capital Microfinance Bank Limited
Ozizza Microfinance Bank Limited
Primera Credit Microfinance Bank Limited
Ifeanyichukwu Microfinance Bank Limited
Ihioma Microfinance Bank Limited
Josad Microfinance Bank Limited
Akpo Microfinance Bank Limited
Aiyepe Microfinance Bank Limited
ABC Microfinance Bank Limited
Star Microfinance Bank Limited
Purple Money Microfinance Bank Limited
Utuh Microfinance Bank Limited
Stallion Microfinance Bank Limited
Kjl Microfinance Bank Limited
Credit Afrique Microfinance Bank Limited
Cowries Microfinance Bank Limited
Lawebod Microfinance Bank Limited
Mabinas Microfinance Bank Limited
Business Support Microfinance Bank Limited
Ogbe-Ahiara Microfinance Bank Limited
Olofin Microfinance Bank Limited
Obosi Microfinance Bank Limited
Fiyinfolu Microfinance Bank Limited
Bishopgate Microfinance Bank Limited
Awka Microfinance Bank Limited
Zigate Microfinance Bank Limited
Esan Microfinance Bank Limited
Enugu-Ukwu Microfinance Bank Limited
Echo Microfinance Bank Limited
Ally Microfinance Bank Limited
Network Microfinance Bank Limited
Awgbu Microfinance Bank Limited
FINANCE COMPANIES LICENCES REVOKED
HHL Invest and Trust Limited
TFS Finance Limited
Treasures and Trust Limited
PRIMARY MORTGAGE BANKS LICENCES REVOKED
Resort Savings and Loans
Safetrust Mortgage Bank
Adamawa Savings and Loans
Kogi Savings and Loans
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