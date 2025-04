Ghana: President Nominates 81 More Mmdces

Governance Act, 2016 (Act 936) has nominated 81 Metropolitan, Municipal and District Chief Executives for consideration by the assemblies.

The nominations are across nine regions, namely, Bono East, 1, Bono, 2, Upper West, 11, Western, 14, Central, 22, Upper East, 15, Northern, 14, Ashanti, 1 and Savannah, 1.

The latest nomination, announced by Secretary to the President, Dr Calistus Mahama, on Saturday, comes on the back of 71 nominations presented earlier.

The nominees are pending the approval of the assemblies.

The assemblies and the nominees include the Bono East Region: Techiman South - Adjei Mensah; Bono Region: Sunyani West - Asante Boateng; Berekum East - Hajia Fati Abubakar; Upper West Region: Daffiama/Busie/Issa - James Wor; Nadowli Kaleo - Mary Haruna; Wa - Alhaji Nuru Issah Danwana; Wa West - Richard Wulo; Wa East - Adamu Sayibu; Jirapa - Peter N.N. To-Ang; Lawra- Alhaji Adams Muazu; Nandom - Anthony Ziniel; Lambusie - Naawulie Ireneous Basingbie; Sissala West - Abudu Fuseini Gbene; Sissala East - Adamu Yakubu.

Western Region: Amenfi Central - Peter Amponsah; Ahanta West - Ebenezer Aidoo; Amenfi East - Raymond Nana Ebbah; Amenfi West - Priscilla Yorke; Effia Kwesimintim - Abdul Majeed Dokurugu; Ellembele - Joseph Agyekum; Mpohor - Sophia Aubyn; Jomoro - Benedicta Boadi; Nzema East - Herbert Kuah Dickson; Prestea Huni Valley - Mattew Kofi Ayeh; Sekondi Takoradi - Frederick Faustinus Faido; Shama - Paul Otis Dentu; Tarkwa Nsuaem - Ebenezer Cobbinah; Wassa East - Alhassan Ibrahim.

Central Region: Assin Fosu - Charlotte Boakye; Assin North - Sylvester Amakye-Nyarko; Assin South - Jonathan Birinkorang; Ajumako/Enyan/Esiam - Andrewa Kojo Dodoo; Asikuma Odoben Brakwa - Olivia Bentil; Abura/Asebu/ Kwamankese - Daniel Mensah Wardy; Agona West - Eric Gyamfi Odoom; Cape Coast - George Justice Arthur; Effutu- Abraham Henry Arthur; Ekumfi - Ismaeel Nana Asamoah; Komenda Edina Aguafo Abirem - Ismael Zagoon-Saeed; Mfantseman - Eric Stanley Acquah; Twifo Atti-Mokwa- Isaac Yawson; Twifo Hemang Lower Denkyira - Patrick Fiable; Upper Denkyira East - George Anane; Upper Denkyira West - Isaac Nsiah; Awutu Senya East - Seth Sabah Serwornoo-Banini; Awutu Senya West - Eghan Kalala Nyamekye; Gomoa West - Mohammed Kassim; Gomoa Central - Hackman Kobina Aidoo; Gomoa East - Margaret Naana Ackom; Agona East - Samuel Oscar Boakye.

Upper East Region: Bawku - Isaac Azunaba; Bawku West - James Ayamwego; Binduri - Ariku Martin Akydugu; Bolgatanga - Roland Atanga Ayoo; Bolgatanga East - Jacob Abugri Aka-Eric; Bongo - Akaseke Joseph Abaa; Builsa North - Akogti Solomon Ansoabayie; Builsa South - Anne Musah; Garu - Abaare Akugba John; Kasena Nankana -Faustian Akeyom Abulu; Kasena Nankana West - Stephen Aeke Akurigo; Nabdam - Francis Tobig Yenwoma; Pusiga - Abugri Haruna Abdul Rahim; Talensi - John Millim Naabwomya; Tempane - Mbilla Joseph Ayaaba,

Northern Region: Gushegu - Abdul-Hafiz Adam; Karaga - Iddrisu Yakubu Dasana; Kumbungu - Imoro Yakubu Kakpagu; Mion - Azindow Hamza Moabalyn; Nanton - Rosina Zenabu Abdul-Rahman; Nanumba North - Abdul Samed Hamza; Nanumba South - Musah Abdul Rashid; Saboba - George Wumbei Billmor; Sagnarigu - Abdul Imoro Gong; Savelugu - Alhassan Fuseini; Tamale - Adam Abubakar Takoro; Tolon - Seidu Braimah; Yendi - Sugri Muniru, Zabzugu - George Lakob Tanei.

Ashanti Region: Kumasi - Richard Ofori-Agyeman Boadi and Savannah Region: Gonja West - Yakubu Yusif Castro.