Nigeria: First Volunteer Receives Lassa Fever Vaccine in Cutting-Edge Oxford Trial

The Oxford Vaccine Group has vaccinated the first volunteer in a first-in-human trial of a Lassa vaccine

The CEPI-funded trial is being conducted in Oxford, with a second phase 1 trial due to start in Ghana early next year

The World Health Organization (WHO) has identified Lassa fever as a priority pathogen in urgent need of research and development because it poses a significant public health risk due to its epidemic potential.

The first volunteer has received a dose in a first-in-human trial of a Lassa vaccine, marking a major milestone in the fight against the deadly virus.

The trial, conducted by the Oxford Vaccine Group, and funded by the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), will assess the safety and immune response of the ChAdOx1 Lassa vaccine. 31 people aged 18-55 will participate in the trial in total.

Lassa fever is caused by the Lassa virus, which is primarily spread by rodents and can result in serious illness including deafness, severe bleeding and even death. First discovered in the late 1960s in Nigeria, Lassa fever is endemic in West Africa. The World Health Organization (WHO) has identified Lassa fever and related viruses as priority pathogens in urgent need of research and development because they pose a significant public health risk due to their potential to cause large outbreaks.

Experts estimate that up to 700 million people could live in regions at risk of Lassa fever by 2070, although there are currently no licensed vaccines or treatments for Lassa fever.

Developed by researchers at the Pandemic Sciences Institute, University of Oxford, the vaccine is made using the same viral vector platform as the Oxford/AstraZeneca COVID-19 vaccine, which is estimated to have saved 6 million lives in its first year alone.

Commenting on the launch of the trial, Professor Maheshi Ramasamy, Chief Investigator of the trial at the Oxford Vaccine Group, said:

"Vaccines are one of the most powerful tools we have in global health: they save lives, stop outbreaks, and strengthen health systems, and so we're delighted to start the VITAL01 Lassa fever vaccine study here in Oxford.

Building on Oxford's world-leading experience in developing vaccines for emerging infections and pandemics, including COVID-19, this study is a crucial step toward protecting vulnerable communities from the devastating impact of Lassa fever."CEPI also supported early preclinical development of the vaccine.

Dr Katrin Ramsaeur, Lassa Disease Programme Lead at CEPI, said: "Today marks a transformative milestone in the fight against the deadly Lassa fever. The launch of this Lassa vaccine clinical study has been made possible by years of rigorous and innovative science, steadfast collaboration, and an unwavering commitment to global health. While there is still important work ahead, this moment brings us closer to a future where communities no longer live in fear of this devastating disease."

In addition to the launch of new clinical trials, plans to advance a Lassa vaccine to licensure are progressing through regional leadership and coordination by the Lassa fever Coalition. The consortium led by the West African Health Organization (WAHO), with support from CEPI and partners, is made up of West African leaders and public health experts working with vaccine makers to accelerate the development and future equitable introduction of Lassa fever vaccines across the affected region.

Dr Virgil Lokossou, Director of Healthcare Services at WAHO said: "For more than half a century, Lassa fever has affected lives in West Africa -- from our families and livelihoods to our hospitals and economies. Now, our region is taking bold steps to change that story. By working together with partners like the University of Oxford through the Lassa fever Coalition, we are leading the way in confronting this epidemic threat so that it no longer undermines our health and societies. Oxford's vaccine candidate brings real promise for protection against this deadly disease and this clinical trial arrives at a moment when regional efforts to defeat Lassa fever are stronger than ever."

Charlie Firth, Communication and Global Engagement Lead, Oxford Vaccine Group: Charlie.firth@paediatrics.ox.ac.uk

CEPI Press Team, press@cepi.net

For more information on Lassa fever, please visit the Vaccine Knowledge website: https://vaccineknowledge.ox.ac.uk/lassa

The Oxford Vaccine Group is part of the Department of Paediatrics at the University of Oxford. It led the rapid clinical development of vaccinations against COVID-19 in the pandemic and has made significant contributions to knowledge, supporting national and global policy on immunisation over three decades. OVG was founded in 1994 by Professor E. Richard Moxon. It is one of the world's leading academic vaccine research teams, and has been led by Professor Sir Andrew Pollard since 2001. The OVG undertakes vaccine research spanning basic science and preclinical studies through to epidemiological studies, human challenge models and phase I-III clinical trials. Current research includes the study of vaccines for outbreak pathogens and pandemics, enteric pathogens, bacterial and viral respiratory infections, and use of human challenge models to accelerate vaccine development.

The Pandemic Sciences Institute is an interdisciplinary research institute at the University of Oxford dedicated to confronting the challenge of epidemic and pandemic infectious diseases. We work with academia, industry and public health organisations across the world to create science-led innovations, accelerate understanding, and develop new diagnostics, treatments, vaccines and disease control tools. PSI is hosted by the University's Nuffield Department of Medicine. www.psi.ox.ac.uk

The Pandemic Sciences Institute is an interdisciplinary research institute at the University of Oxford dedicated to confronting the challenge of epidemic and pandemic infectious diseases. We work with academia, industry and public health organisations across the world to create science-led innovations, accelerate understanding, and develop new diagnostics, treatments, vaccines and disease control tools. PSI is hosted by the University's Nuffield Department of Medicine. www.psi.ox.ac.uk

CEPI is an innovative partnership between public, private, philanthropic and civil organisations. Its mission is to accelerate the development of vaccines and other biologic countermeasures against epidemic and pandemic threats so they can be accessible to all people in need. CEPI has supported the development of more than 70 vaccine candidates or platform technologies against multiple known high-risk pathogens or a future Disease X. Central to CEPI's pandemic-beating plan is the '100 Days Mission' to accelerate the time taken to develop safe, effective, accessible vaccines against new threats to just 100 days. Learn more at CEPI.net.

French Version

Un premier volontaire reçoit le vaccin contre la fièvre de Lassa dans le cadre d'un essai clinique de pointe mené à Oxford

Le groupe Oxford Vaccine Group a vacciné le premier volontaire dans le cadre d'un essai clinique mené pour la première fois chez l'homme sur un vaccin contre la fièvre de Lassa.

L'essai financé par la CEPI est mené à Oxford, et un deuxième essai de phase 1 devrait débuter au Ghana au début de l'année prochaine

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a identifié la fièvre de Lassa comme un agent pathogène prioritaire nécessitant des efforts urgents de recherche et développement, car elle représente un risque important pour la santé publique en raison de son potentiel épidémique.

Le premier volontaire a reçu une dose dans le cadre d'un premier essai clinique sur l'homme d'un vaccin contre la fièvre de Lassa, marquant une étape importante dans la lutte contre ce virus mortel.

L'essai, mené par l'Oxford Vaccine Group et financé par la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), évaluera la sécurité et la réponse immunitaire du vaccin ChAdOx1 Lassa. Au total, 31 personnes âgées de 18 à 55 ans participeront à l'essai.

La fièvre de Lassa est causée par le virus Lassa, qui se transmet principalement par les rongeurs et peut entraîner des maladies graves, notamment la surdité, des hémorragies sévères et même la mort. Découverte pour la première fois à la fin des années 1960 au Nigeria, la fièvre de Lassa est endémique en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a identifié la fièvre de Lassa et les virus apparentés comme des agents pathogènes prioritaires nécessitant des efforts urgents de recherche et développement, car ils représentent un risque important pour la santé publique en raison de leur potentiel à provoquer des épidémies de grande ampleur.

Les experts estiment que jusqu'à 700 millions de personnes pourraient vivre dans des régions à risque de fièvre de Lassa d'ici 2070, bien qu'il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement homologué contre cette maladie.

Développé par des chercheurs du Pandemic Sciences Institute de l'université d'Oxford, le vaccin est fabriqué à partir de la même plateforme de vecteur viral que le vaccin Oxford/AstraZeneca contre la COVID-19, qui aurait sauvé 6 millions de vies rien que pendant sa première année.

Commentant le lancement de l'essai, le professeur Maheshi Ramasamy, chercheur principal de l'essai au sein de l'Oxford Vaccine Group, a déclaré :

« Les vaccins sont l'un des outils les plus puissants dont nous disposons en matière de santé mondiale : ils sauvent des vies, stoppent les épidémies et renforcent les systèmes de santé. Nous sommes donc ravis de lancer l'étude VITAL01 sur le vaccin contre la fièvre de Lassa ici à Oxford.

S'appuyant sur l'expérience de pointe d'Oxford dans le développement de vaccins contre les infections émergentes et les pandémies, y compris la COVID-19, cette étude constitue une étape cruciale vers la protection des communautés vulnérables contre les effets dévastateurs de la fièvre de Lassa. » La CEPI a également soutenu le développement préclinique précoce du vaccin.

Le Dr Katrin Ramsaeur, responsable du programme sur la maladie de Lassa à la CEPI, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape décisive dans la lutte contre la fièvre de Lassa, une maladie mortelle. Le lancement de cette étude clinique sur le vaccin contre la fièvre de Lassa a été rendu possible grâce à des années de recherche scientifique rigoureuse et innovante, à une collaboration sans faille et à un engagement indéfectible en faveur de la santé mondiale. Bien qu'il reste encore un travail important à accomplir, ce moment nous rapproche d'un avenir où les communautés ne vivront plus dans la crainte de cette maladie dévastatrice. »

Outre le lancement de nouveaux essais cliniques, les plans visant à faire progresser la mise sur le marché d'un vaccin contre la fièvre de Lassa avancent grâce au leadership régional et à la coordination de la Coalition contre la fièvre de Lassa. Le consortium dirigé par l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS), avec le soutien de la CEPI et de ses partenaires, est composé de dirigeants ouest-africains et d'experts en santé publique qui travaillent avec les fabricants de vaccins afin d'accélérer le développement et la future introduction équitable des vaccins contre la fièvre de Lassa dans toute la région touchée.

Le Dr Virgil Lokossou, directeur des services de santé à l'OOAS, a déclaré : « Depuis plus d'un demi-siècle, la fièvre de Lassa affecte la vie des populations en Afrique de l'Ouest, tant au niveau des familles et des moyens de subsistance que des hôpitaux et des économies. Aujourd'hui, notre région prend des mesures audacieuses pour changer cette situation. En collaborant avec des partenaires tels que l'université d'Oxford dans le cadre de la Coalition contre la fièvre de Lassa, nous ouvrons la voie dans la lutte contre cette épidémie afin qu'elle ne nuise plus à notre santé et à nos sociétés. Le candidat vaccin d'Oxford est très prometteur pour la protection contre cette maladie mortelle, et cet essai clinique arrive à un moment où les efforts régionaux pour vaincre la fièvre de Lassa sont plus forts que jamais. »

Charlie Firth, responsable de la communication et de l'engagement mondial, Oxford Vaccine Group : Charlie.firth@paediatrics.ox.ac.uk

Équipe presse CEPI,press@cepi.net

Pour plus d'informations sur la fièvre de Lassa, veuillez consulter le site web Vaccine Knowledge : https://vaccineknowledge.ox.ac.uk/lassa

L'Oxford Vaccine Group fait partie du département de pédiatrie de l'université d'Oxford. Il a dirigé le développement clinique rapide de vaccins contre la COVID-19 pendant la pandémie et a apporté une contribution significative aux connaissances, en soutenant les politiques nationales et mondiales en matière de vaccination pendant plus de trois décennies. L'OVG a été fondé en 1994 par le professeur E. Richard Moxon. Il s'agit de l'une des principales équipes universitaires de recherche sur les vaccins au monde, dirigée depuis 2001 par le professeur Sir Andrew Pollard. L'OVG mène des recherches sur les vaccins allant de la science fondamentale et des études précliniques aux études épidémiologiques, aux modèles d'exposition humaine et aux essais cliniques de phase I à III. Les recherches actuelles portent notamment sur l'étude des vaccins contre les agents pathogènes responsables d'épidémies et de pandémies, les agents pathogènes entériques, les infections respiratoires bactériennes et virales, et l'utilisation de modèles d'exposition humaine pour accélérer le développement de vaccins.

Le Pandemic Sciences Institute est un institut de recherche interdisciplinaire de l'université d'Oxford qui se consacre à la lutte contre les épidémies et les pandémies de maladies infectieuses. Nous travaillons avec des universités, des entreprises et des organismes de santé publique du monde entier afin de créer des innovations scientifiques, d'accélérer la compréhension et de développer de nouveaux diagnostics, traitements, vaccins et outils de contrôle des maladies. Le PSI est hébergé par le département de médecine Nuffield de l'université. www.psi.ox.ac.uk

Le Pandemic Sciences Institute est un institut de recherche interdisciplinaire de l'université d'Oxford qui se consacre à la lutte contre les épidémies et les pandémies de maladies infectieuses. Nous travaillons avec des universités, des entreprises et des organismes de santé publique du monde entier afin de créer des innovations scientifiques, d'accélérer la compréhension et de développer de nouveaux diagnostics, traitements, vaccins et outils de contrôle des maladies. Le PSI est hébergé par le département de médecine Nuffield de l'université. www.psi.ox.ac.uk

La CEPI est un partenariat innovant entre des organisations publiques, privées, philanthropiques et civiles. Sa mission est d'accélérer le développement de vaccins et d'autres contre-mesures biologiques contre les menaces épidémiques et pandémiques afin qu'ils soient accessibles à toutes les personnes qui en ont besoin. La CEPI a soutenu le développement de plus de 70 candidats vaccins ou technologies de plateforme contre plusieurs agents pathogènes connus à haut risque ou une future maladie X. Au coeur du plan de lutte contre les pandémies de la CEPI se trouve la « mission 100 jours », qui vise à réduire à seulement 100 jours le temps nécessaire pour développer des vaccins sûrs, efficaces et accessibles contre les nouvelles menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CEPI.net.