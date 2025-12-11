Nigeria: Afcon - Complete List of 34 Title-Winning Coaches

11 December 2025
Vanguard (Lagos)

Africa Cup of Nations title-winning coaches:

1957: Egypt Mourad Fahmy

1959: Egypt Pal Titkos/HUN

1962: Ethiopia Slavko Milosevic/YUG

1963: Ghana Charles Gyamfi

1965: Ghana Charles Gyamfi

1968: Zaire Ferenc Csanad/HUN

1970: Sudan Jiri Starost/CZE

1972: Congo Amoyen Bibanzulu

1974: Zaire Blagoje Vidinic/YUG

1976: Morocco Gheorge Mardarescu/ROM

1978: Ghana Fred Osam Duodo

1980: Nigeria Otto Gloria/BRA

1982: Ghana Charles Gyamfi

1984: Cameroon Rade Ognanovic/YUG

1986: Egypt Mike Smith/WAL

1988: Cameroon Claude le Roy/FRA

1990: Algeria Abdelhamid Kermali

1992: Ivory Coast Yeo Martial

1994: Nigeria Clemens Westerhof/NED

1996: South Africa Clive Barker

1998: Egypt Mahmoud El Gohary

2000: Cameroon Pierre Lechantre/FRA

2002: Cameroon Winfried Schafer/GER

2004: Tunisia Roger Lemerre/FRA

2006: Egypt Hassan Shehata

2008: Egypt Hassan Shehata

2010: Egypt Hassan Shehata

2012: Zambia Herve Renard/FRA

2013: Nigeria Stephen Keshi

2015: Ivory Coast Herve Renard/FRA

2017: Cameroon Hugo Broos/BEL

2019: Algeria Djamel Belmadi

2022: Senegal Aliou Cisse

2024: Ivory Coast Emerse Fae

AFP

