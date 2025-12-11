Nigeria: Afcon - Complete List of 34 Title-Winning Coaches

Africa Cup of Nations title-winning coaches:
1957: Egypt Mourad Fahmy
1959: Egypt Pal Titkos/HUN
1962: Ethiopia Slavko Milosevic/YUG
1963: Ghana Charles Gyamfi
1965: Ghana Charles Gyamfi
1968: Zaire Ferenc Csanad/HUN
1970: Sudan Jiri Starost/CZE
1972: Congo Amoyen Bibanzulu
1974: Zaire Blagoje Vidinic/YUG
1976: Morocco Gheorge Mardarescu/ROM
1978: Ghana Fred Osam Duodo
1980: Nigeria Otto Gloria/BRA
1982: Ghana Charles Gyamfi
1984: Cameroon Rade Ognanovic/YUG
1986: Egypt Mike Smith/WAL
1988: Cameroon Claude le Roy/FRA
1990: Algeria Abdelhamid Kermali
1992: Ivory Coast Yeo Martial
1994: Nigeria Clemens Westerhof/NED
1996: South Africa Clive Barker
1998: Egypt Mahmoud El Gohary
2000: Cameroon Pierre Lechantre/FRA
2002: Cameroon Winfried Schafer/GER
2004: Tunisia Roger Lemerre/FRA
2006: Egypt Hassan Shehata
2008: Egypt Hassan Shehata
2010: Egypt Hassan Shehata
2012: Zambia Herve Renard/FRA
2013: Nigeria Stephen Keshi
2015: Ivory Coast Herve Renard/FRA
2017: Cameroon Hugo Broos/BEL
2019: Algeria Djamel Belmadi
2022: Senegal Aliou Cisse
2024: Ivory Coast Emerse Fae
AFP