Nigeria: Afcon - Troost-Ekong, Okocha, 32 Others Who Have Won Best Player Award

Africa Cup of Nations best player award winners:
1957: Mohamed 'Ad-Diba' Al Attar (EGY)
1959: Mahmoud El Gohary (EGY)
1962: Mengistu Worku (ETH)
1963: Hassan El Shazly (EGY)
1965: Osei Kofi (GHA)
1968: Kazadi Mwamba (COD)
1970: Laurent Pokou (CIV)
1972: Jean-Pierre Tokoto (CGO)
1974: Ndaye Mulamba (COD)
1976: Ahmed Faras (MAR)
1978: Karim Abdul Razak (GHA)
1980: Christian Chukwu (NGR)
1982: Fawzi Al Issawi (LBA)
1984: Theophile Abega (CMR)
1986: Roger Milla (CMR)
1988: Roger Milla (CMR)
1990: Rabah Madjer (ALG)
1992: Abedi 'Pele' Ayew (GHA)
1994: Rashidi Yekini (NGR)
1996: Kalusha Bwalya (ZAM)
1998: Benni McCarthy (RSA)
2000: Lauren (CMR)
2002: Rigobert Song (CMR)
2004: Jay-Jay Okocha (NGR)
2006: Ahmed Hassan (EGY)
2008: Hosny Abd Rabo (EGY)
2010: Ahmed Hassan (EGY)
2012: Chris Katongo (ZAM)
2013: Jonathan Pitroipa (BUR)
2015: Christian Atsu (GHA)
2017: Christian Bassogog (CMR)
2019: Ismael Bennacer (ALG)
2022: Sadio Mane (SEN)
2024: William Troost-Ekong (NGR)
AFP